【重磅快評】停賣高捷單程票 暖男市長的防疫鋸箭法

高雄市堪稱是全台防疫作為最嚴格的縣市，不論是在匡列或隔離標準，都是採取「寧可錯殺一百、絕不錯放一人」的料敵從寬法，偏偏高雄最近又在舉辦台灣燈會，為了吸引人潮，高市府不斷釋出亮點及美照，鼓勵大家搭乘大眾運輸賞燈會。但又怕造成群聚，高雄市長陳其邁想出最新的防疫招式，就是停賣高捷單程票，這種鋸箭法式又矛盾百出的防疫作為，簡直就是另類的高雄「其」蹟。

從年前高雄港爆發感染個案，加上過年期間南來北往，到現在高雄仍持續有新的案例。陳其邁的防疫作為也採取「霹靂手段」，有民眾年前前往高雄一家牛排館用餐，雖然比確診者提早一小時到，兩者時間並未重疊，卻遭到匡列，只好被迫在防疫旅館過年。原來高雄市是把確診者用餐前後一小時的33名客人匡列，連同這家餐廳33名員工都一併送往防疫旅館隔離，即使餐廳員工PCR檢測都是陰性，也被市府要求過年期間都要停業，讓業者氣得大罵高雄市政府矯枉過正。

不只如此，一棟位在高雄小港公寓的住戶在老舊停車場與確診者短暫接觸即遭感染，陳其邁遂要求全棟20名住戶全送往隔離，過去的半個多月，高雄市街頭就不時看到，數名全副武裝的防疫人員，以及一輛輛遊覽車把整車人載走隔離的畫面。而這次高雄疫情重災區旗津更出現因有住戶確診，左鄰右舍全被匡列隔離，轄區員警也在巷頭、巷尾站崗管制，形成特殊「封巷」景觀。也就是這種株連九族的大匡列法，讓許多高雄市民及商家根本就消極抵抗掃實聯制，以免一不小心就要被隔離。

然而，高雄市政府一邊拉高防疫等級要大家不要群聚，同時間又迎來睽違20年重回高雄舉辦的台灣燈會，高雄市政府雖然取消了點燈開幕儀式，但活動還是照辦，且為了增加曝光度，不斷釋出活動的亮點跟彩蛋，好在社群媒體發酵。高市府鼓勵大家搭乘大眾運輸去看燈會，又怕提高染疫風險，陳其邁就想出從上月29日開始到2月28日燈會期間停賣捷運單程票的點子，理由是減少共用物品的傳遞。

問題是，如果有人忘了帶電子票證，身上沒有錢沒有信用卡該怎麼辦？雖然高捷公司表示，每天使用單程票的旅客比率約僅占5%，以高捷去年每天平均11萬搭乘人次計算，每天也有5、6百人使用。北捷日運量是高捷的10倍以上，也沒有因疫情而停賣單程票。新制上路以來，已陸續出現民眾搭不了捷運，還有家長抱怨，念國中的小孩因為忘了帶一卡通，放學後竟走了一個多小時的路回家。

另一方面，高捷停賣單程票，但同屬高捷公司運營的高雄輕軌卻沒停賣，雖然輕軌單程票不是用代幣，但從燈會無人機展演後散場萬頭攢動的輕軌人潮，難道就不會提高群聚的染疫風險嗎？

陳其邁為了防疫，所以大匡列、停賣高捷單程票、延後幼兒園及國小開學一周，卻又鼓勵大家參加燈會、賣高雄輕軌單程票、大加宣傳燈會賣點，民眾一邊看燈會一邊還要擔心事後會不會有確診者足跡重疊而被匡列隔離，只能說，暖男市長，你搞得我好亂啊！