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俄烏緊張升高 外交部再度建議國人儘速離開烏克蘭

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部再度建議旅居烏克蘭的國人利用民航班機儘速離開烏克蘭。本報資料照片
外交部再度建議旅居烏克蘭的國人利用民航班機儘速離開烏克蘭。本報資料照片

俄羅斯烏克蘭緊張情勢升高，我外交部再度建議旅居烏克蘭的國人利用民航班機儘速離開烏克蘭。

外交部12日已發布旅遊警示，呼籲國人避免前往烏克蘭，同時建議目前在烏克蘭境內留學及工作的約25位我國僑民，儘速離開烏克蘭。

國民黨立委江啟臣今籲請外交部及早做好撤僑規畫與準備，「只要是中華民國國民，一個都不能少」。

外交部副發言人崔靜麟今回覆媒體表示，考量目前烏克蘭境內國際航班仍正常營運，我國駐俄羅斯代表處已再度建議我旅居烏克蘭的國人利用民航班機儘速離開烏國；另提醒在烏克蘭的國人準備旅行所需，同時儲備一切生活必需品，並注意個人人身安全。

崔靜麟指出，駐俄羅斯代表處將持續與旅居烏克蘭的國人保持聯絡，隨時提供俄烏情勢最新發展及相關資訊，並給予必要的協助。

烏克蘭 外交部 俄羅斯

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