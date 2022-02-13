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CPTPP傳17日討論台灣申請入會 政院：密切注意進展
跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）傳出2月17日將召開會議討論台灣、中國及厄瓜多的新入會申請案。行政院今天表示，CPTPP一向不對外宣布開會時間及議程，我方不作評論，會密切關注各項進展。
行政院政務委員鄧振中今天表示，CPTPP何時開會、議程如何安排，政府會注意這些事，但台灣不是會員國，不便替CPTPP宣布，「最重要的是把自己準備到最好」。
行政院發言人羅秉成表示，爭取加入CPTPP是我國當前重要的經貿政策，政府相關單位均密切注意進展，爭取各會員國支持。至於有關傳聞CPTPP將於17日召開會議，討論台灣、中國、厄瓜多的新入會申請案，因CPTPP一向不對外宣布開會時間及議程，我方不作評論，會密切關注各項進展。
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