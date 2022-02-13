2024侯柯配勝選組合？民眾黨北市主委這麼說....

2024大選，國民黨黨管會前主委劉泰英拋出侯柯配，表示若國民黨想贏2024，唯有新北市長侯友宜與台北市長柯文哲搭配，是有可能勝選組合。對此，民眾黨北市黨部主委林國成認為，國民黨除吃豆腐、放消息以外，已沒有什麼招數，民眾黨是為百姓、人民做事，2024不是贏不贏的問題，而是國家需不需要的問題，現在配來配去，都言之過早。

由於先前國民黨前副主席郝龍斌曾拋出2022藍白合，劉泰英又拋出2024侯柯配，林國成說，任何人講什麼配，民眾黨都尊重，不過現在距離2024選總統時間還很早，不管是侯柯配、還是柯侯配說法，大家應該是為國家做事，不是贏不贏的問題，而是國家需不需要的問題，現在配來配去的說法都言之過早。

是否認為國民黨頻吃豆腐？林國成表示，國民黨除了吃豆腐、放消息以外，好像已經沒有什麼招數，尤其民眾黨是一個政黨，也不是國民黨愛怎麼講就怎麼講，有什麼配、有什麼合，倒不如拿出對台灣人民有利的議題，現在講什麼配？什麼合？站在民眾黨立場，民眾黨是為台灣百姓、人民做事，其他的不予置評。