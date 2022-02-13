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江啟臣籲外交部及早規畫烏克蘭撤僑 25人1個都不能少

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
烏克蘭戰是一觸即發，國民黨立委江啟臣請外交部及早做好撤僑規劃與準備。圖／取自江啟臣臉書
烏克蘭戰是一觸即發，國民黨立委江啟臣請外交部及早做好撤僑規劃與準備。圖／取自江啟臣臉書

美國國安顧問公開表示俄羅斯隨時可能入侵烏克蘭，敦促其公民於48小時內離境，一旦開戰將難以撤離。國民黨立委江啟臣表示，我國在烏克蘭僑民雖僅約25人，維護並確保其生命財產安全是國家的義務與責任，籲請外交部及早做好撤僑規劃與準備，「只要是中華民國國民，一個都不能少」。

江啟臣指出，雖然外交部已正式公告，呼籲國人避免前往烏克蘭，同時建議我國僑民儘速撤離。但面對軍事衝突爆發後，隨之而來的動亂、邊境封鎖、人員移動管制，都會讓交通運輸中斷、通訊失聯，讓撤僑更加困難且危險，威脅僑民的生命財產安全。

江啟臣說，我國在烏克蘭並未設有駐處，是由駐莫斯科代表處兼轄，國人若遇到緊急狀況，恐怕也難以提供即時有效的協助，外交部應先掌握當地僑民狀況並儘早規劃，以免國人深陷險境卻無法計可施。

江啟臣說，看看烏克蘭、想想台灣，美國公布最新的印太戰略報告，雖強調會維護台海和平穩定，支持台灣自我防衛能力，但也重申其遵循一中政策，台海若不幸發生戰事，美國會否馳援同樣是未定之天，台灣必須誠實面對國際現實，外交與國防絕不能一廂情願奢望他國相挺或保護，強化自我防衛與靈活外交作為，才能確保國家長治久安，他也再次呼籲對岸停止擾台並放棄武力犯台，要對話不要對戰，和平才是兩岸共同的道路。

烏克蘭 江啟臣 外交部

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