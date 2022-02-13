盧秀燕發小紅包挨罵 國民黨：綠營民代別又要拿又要罵

台中市議會民進黨團幹事長周永鴻指市府發給幼兒園小朋友的10元春節小紅包，但去年卻刪掉補助學生午餐每人每餐4元預算，質疑盧秀燕心中重視個人選舉遠高學生權益。國民黨台中市黨部發言人鄭伯其指出，議員每年向市府要上百個小紅包「又要拿又要罵。」

台中市農發基金106學年度起，補助國中小學生每人每周4元副食品費，各校可結合每周6元的「午餐水果補助費」，採購水果，也可買豆漿、牛奶等副食品，但2019年3月，4元改用協助農戶產銷調節，未再補助學校午餐。 民進黨團總召江肇國等人在議會質詢此事，盧秀燕當下表示，台中市營養午餐補助有3種，包括食物、水果和三章一Q產銷履歷，照顧學生午餐品質，經費只有多不會少！

周永鴻說，盧市府發送全台最高的10元小紅包不手軟，可見盧秀燕心中重視個人選舉遠高於學生權益，他要求市府應該加碼補助學童營養午餐，而不是花公帑廣發10元小紅包。

國民黨市黨部發言人鄭伯其表示，市府原規劃春節在宮廟發放鄉親，因情升溫，轉而將小紅包發給全市幼兒園約10萬名幼童，防疫又祝福小朋友祝福的良好安排！綠營批小紅包是作秀，蔡英文與賴清德正副總統也發小紅包，前市長林佳龍也發，難道都作秀？議員每年還跟台中市政府要上百個盧市長的小紅包來發給選民，又要拿又要罵，實在不厚道！

市黨部發言人涂力旋、許育璿說，有綠營民代不顧中央防疫指揮中心規定，硬要到宮廟發小紅包，後又澄清是拿給廟方代發，春節期間各大廟宇人潮眾多，廟方忙翻了，鑽防疫漏洞又造成別人困擾，民進黨真的要好好檢討，政治口水適可而止。