綠營雲林縣長明星人選 陳吉仲、劉建國「王見王」表態

立法委員劉建國今天邀請農委會主委陳吉仲南下雲林與雞農座談，2人先後抵達座談地點，分別面對媒體詢問2022大選，綠營將派誰參選雲林縣長，2人很有默契都未正面回答，僅異口同聲地說「優先為農民解決問題」。

民進黨2022雲林縣長候選人人選，劉建國呼聲很高，另外傳可能空降參選的陳吉仲，2人今在雲林「王見王」，媒體詢問2人參選態度，雖然都沒有正面回答，不過仍很有默契指稱「共同為雲林農業發聲」，目前心繫的事是要幫農民解決問題。

針對民進黨縣長提名，劉建國表示，黨中央有很明確地與各地區處理選舉相關作業，尤其蔡主席日前發表的四大目標也有很清楚的表達，相信絕對會選出最優質、最強的人選為地方人民打拼。

外傳有空降人選，劉回應目前為止並未聽聞相關傳言，他重申，雲林縣絕對會有在地最優質的人選為地方打拼；媒體追問劉是否會積極爭取黨內提名或接受徵召，劉未正面回應。

劉建國強調，今天周日，陳吉仲也沒有休息，仍四處奔走處理雞蛋問題，今天也一起到雲林古坑關心茂谷柑產業，認為能解決農民的問題比較重要。

陳吉仲則說，「我現在就在雲林，我與立委蘇治芬、劉建國都非常要好，感謝他們對農業的貢獻」，雖未正面回應參選的事，仍大讚劉從過年前就很關心蛋雞農民並想方設法，今天和農民座談就是要一起解決問題，隨後再到古坑荷苞勘查茂谷柑產業。