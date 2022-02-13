侯家軍將辭職參選 侯友宜：鼓勵年輕人奉獻熱誠

新北市府副發言人戴湘儀、呂家愷及市長室秘書吳訓孝傳出明天將辭職，準備參選議員。市長侯友宜表示，他一直鼓勵優秀、肯做事的年輕人能為新北市來奉獻熱誠，會用鼓勵的方式來為他們加油打氣。

呂家愷、戴湘儀、吳訓孝預計明日將提出辭呈，備戰年底選戰，僅剩下副發言人蔡畹鎣留在市府，外界好奇侯友宜有何想法或是不捨？

侯友宜說，他一直鼓勵優秀、肯做事的年輕人用熱誠來對新北奉獻、努力，所以他都是用鼓勵的性質為這群年輕人鼓勵及加油、打氣，希望每個人都有他的夢想與人生的方向，做好自己，為新北市及台灣努力做事。

另外，蔡畹鎣明日不會辭職，外界也好奇是不是在本來預計參選的新店區尚未協調好？侯友宜回應，他對每個人都是一樣，鼓勵他們做自己，只要願意為國家人民做事，在哪裡做事都是一樣的。