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不食人間煙火？黃珊珊再槓馬英九曾稱維士比維他命

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
圖／取自黃珊珊臉書。
圖／取自黃珊珊臉書。

北市副市長黃珊珊昨天在臉書提及攤販合法化，重提過去她當議員時質詢前市長馬英九，馬一句「我從小到大沒有到攤販買過東西」，認為馬前市長離百姓太遠，引發馬英九辦公室批評黃珊珊顛倒黑白、無中生有。黃珊珊昨天深夜又在臉書發文，「是誰不食人間煙火？馬辦需要震怒嗎？」「國民黨又不只馬先生不食煙火....。」

黃珊珊深夜更在臉書貼出議會公報重提當年另一段質詢，「當時擔任台北市議員的我質詢馬『汪笨湖的廣告很大，每天都在電視上播。你聽了那麼久，知不知道維士比是什麼東西？』前市長馬英九回答：『維他命』。」

黃珊珊說，當時作為民意代表，她的確認為馬前市長不夠了解民生，對流動攤販跟固定商家的理解也有錯誤，剛好現在有這機會，她又重看了一次議會公報，更讓她覺得執政者真的不能離人民太遠。

黃珊珊說，2004年的馬市長聲稱，「我連買東西都很少，更不用說流動攤販了。」為什麼選舉期間可以去夜市簽名合照，可以四處long stay，而選後就不能去跟攤販購買呢？了解民生，時刻注意民眾的需求，這可不是選舉期間才該做的事，當然大家有興趣，也可以到當天公報往下滑，還有一段話更能突顯這問題。

黃珊珊說，她擔任台北市副市長以來，最感慨的，就是如今依然在解決幾任前市長留下的難題，就如同現在市府團隊努力推動的台北市攤販精進計畫，在她擔任台北市市議員任內，見證許多諸如此類被前幾任市長作為洪水猛獸的議題，只知道開單取締，但取締了20至30 年依然存在，最委屈的仍然是辛苦的台北市民。

黃提到，台北市目前推動的攤販精進計畫，針對的當然是未取得證照，非公有市場內的攤商，也就是所謂的流動攤販。位於台大旁邊的公館夜市，都是這種流動攤販，既然存在這麼久，與其取締，不如學學國外，同意他們在某些時段與路段可以合法做生意，還輔導他們器材更新，讓他們更衛生更安全。

黃說，隔了18年，或許她對這段印象提出的批評，造成現在用的詞語不夠精確，但仍然改變不了當時的她，認為馬前市長不食人間煙火的事實，就如同維士比不是維他命，鹿茸當然也不是鹿耳朵裡的毛。

黃珊珊深夜更在臉書貼出議會公報重提當年另一段質詢，「當時擔任台北市議員的我質詢馬『汪笨湖的廣告很大，每天都在電視上播。你聽了那麼久，知不知道維士比是什麼東西？』前市長馬英九回答：『 維他命』。」圖／引用黃珊珊臉書
黃珊珊深夜更在臉書貼出議會公報重提當年另一段質詢，「當時擔任台北市議員的我質詢馬『汪笨湖的廣告很大，每天都在電視上播。你聽了那麼久，知不知道維士比是什麼東西？』前市長馬英九回答：『 維他命』。」圖／引用黃珊珊臉書

北市 黃珊珊 馬英九

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