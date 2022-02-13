李彥秀評估再戰台北市議員 李明璇傾向不選新北市議員

國民黨縣市議員初選將起跑，黨內發言人系統、青年系統成參選人才庫。也有黨內資深要角交棒或點名支持的新人投入黨內初選，但包含前立委、前台北市港湖區市議員李彥秀與前台北市大安文山區市議員歐陽龍，則都評估回鍋再戰。

其中，被擬參選市議員新人稱為「大魔王」的李彥秀，除已在台北市內湖南港區廣設「守護港湖 我都在」看板，據指出，農曆春節期間也陸續探詢幕僚與友人對她回鍋參選看法。友人表示，目前李參選與否機率仍各半。

李彥秀友人指出，李還年輕，也需要舞台，也盼服務故鄉，但近來身體狀況，要再戰張力較高的立委選舉負荷較大，參選市議員不失為一可考慮選項。至於外傳李回鍋戰市議員是為了拚下屆台北市議會議長，該友人說，李還沒想這麼多。

黨發言人系統中，發言人黃子哲上屆台北市士林北投區市議員黨內初選意外落敗後，仍持續經營至今，確定將再爭取黨提名。黨副發言人楊植斗則獲現任台北市大安文山區市議員羅智強欽點接班參選，聲勢看好。

此外，另一黨副發言人林杏兒上屆台北市士林北投區市議員選舉落敗後，也將捲土重來爭取黨提名再戰。文傳會主委凌濤則也傳可能爭取黨提名參選年底新北市三重蘆洲區或大新店區市議員。

至於原評估參選新北市板橋區市議員的「北漂最正主持人」李明璇，參選態度轉趨保守，表示有參選準備，但支持現任優先，年底會以輔選黨全國縣市長候選人為主，但若地方或大環境有需要再另外考量，重點是讓黨年底選舉席次最大化。

此外，黨新北市黨部發言人蕭敬嚴，也已在綠營優勢的新北市瑞平雙貢市議員選區蹲點深耕近一年，盼為黨開疆闢土。黨智庫副執行長、前發言人黃心華，則已宣布爭取黨提名參選新北市大新店區市議員。

黨內青年系統部分，台北市青工總會長滿志剛、青年團前總團長田方倫都表態爭取黨提名參選台北市松山信義區市議員，台北市青工前總會長盧威則要續爭取提名參選台北市中山大同區市議員。

另外，台北市內湖南港區市議員陳義洲交棒給辦公室主任張煥霖，前台北市松山信義區市議員王正德則交棒服務處主任陳俞亦。