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藍縣市議員提名將開打 韓、侯家軍、朱江洪子弟兵爭鋒

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
左起主播柳采葳、高雄市青年局前局長林鼎超、前韓市府副發言人白喬茵、國民黨文傳會主委凌濤。圖／截自柳采葳、林鼎超、凌濤、白喬茵臉書
左起主播柳采葳、高雄市青年局前局長林鼎超、前韓市府副發言人白喬茵、國民黨文傳會主委凌濤。圖／截自柳采葳、林鼎超、凌濤、白喬茵臉書

備戰2022縣市議員選舉，國民黨預計周三中常會通過直轄市與縣市議員提名特別辦法，黨內各系統有意參選新人也都躍躍欲試，其中包含泛韓家軍、侯家軍來勢洶洶，前、現任主席也有子弟兵布局參選，力拚從黨內初選出線。

其中屬高雄市前市長韓國瑜系統的有高雄市青年局前局長林鼎超，已布局參選新北市三重蘆洲區市議員，競選臉書粉絲專頁近日也已悄悄成立。韓競選總統時隨行發言人李昶志，則布局挑戰增額一席的高雄市左楠區市議員，勤走基層已久。

高雄市青年局前局長林鼎超。圖／截自林鼎超臉書
高雄市青年局前局長林鼎超。圖／截自林鼎超臉書

此外，泛韓家軍中還有兩位主播級戰將也可望投入年底市議員選戰，包含前韓市府副發言人、前主播白喬茵獲勸進選高雄市左楠區市議員；布局參選台北市中山大同區市議員的新銳主播柳采葳，因過去採訪關係，與韓國瑜系統也有淵源。

前韓市府副發言人、前主播白喬茵。圖／截自白喬茵臉書
前韓市府副發言人、前主播白喬茵。圖／截自白喬茵臉書
主播柳采葳。圖／截自柳采葳臉書
主播柳采葳。圖／截自柳采葳臉書

李昶志表示，自己本身就是高雄人，擔任韓國瑜發言人更提升對高雄市政熟悉度，參選是希望找回繁榮的高雄。柳采葳則說，現階段仍會盡力將記者工作做好，待選戰起跑，就會全心投入地方服務。據了解，柳春節前已在地方發送春聯試水溫。

新北市長侯友宜所屬的侯家軍部分，目前全部集中在新北市，如同前總統馬英九競選台北市長時的「好小子」連線，包含新北市府副發言人戴湘儀被規劃參選新莊區市議員，初選將強碰接棒現任資深市議員黃林玲玲參選的黃林兒子黃聖超。

此外，另一位新北市府副發言人、原侯友宜社群網站小編蔡畹鎣則規劃參選新北市大新店區市議員，成為侯家軍另一個美女刺客。

「侯家軍」另兩位青年選將則為另一新北市府副發言人、鶯歌著名陶瓷工廠台華窯少主呂家愷，布局角逐家族所在的土樹三鶯區市議員；新北市市長室秘書、三重光田里長吳勝文之子吳訓孝，規劃投入三重蘆洲區市議員選舉。

黨主席朱立倫子弟兵部分，現任文傳會主委凌濤也傳可能投入年底新北市議員選舉，可能選區也是三重蘆洲區或大新店區。台北輔選人士分析，近兩年凌常於三蘆地區請益、經營，大新店地區則與他就學、工作淵源較深。

國民黨文傳會主委凌濤。圖／截自凌濤臉書
國民黨文傳會主委凌濤。圖／截自凌濤臉書

不過該人士判斷，凌濤目前肩負黨對議題的即時攻防火力，最後參選決定，將視黨對戰略的整體規劃動態調整。

前主席子弟兵部分，前主席江啟臣競選連任時競辦發言人詹為元，則布局參選台北市松山信義區市議員許久；前主席洪秀柱秘書李珮媜則獲洪欽點接棒參選已故議員唐慧琳留下的大新店區市議員席次，但目前這兩選區黨內初選都參選爆炸。

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