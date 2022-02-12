獨／英系派刺客 湧言會議員立換小英合體照

民進黨下周三中執會預計將通過六都議員提名席次，新北市成火藥庫，不只新店選區婦保提名機制惹議，正國會槓上蘇系和英系聯軍；中和區也傳出「黨內互打」，總統府前秘書長蘇嘉全幕僚張嘉玲被勸進參選，地方人士解讀，高層不滿從英系跳槽至湧言會的議員張志豪，因此派出「刺客」參戰。

民進黨目前在中和區當選2席市議員，今年擬提名3席，選票分化對現任者不無壓力。代表英系的張嘉玲說，民進黨過去在中和一直有3席空間，她過去歷練過總統府、行政院、立法院及地方政府，她最近在支持者的勸進下決定投入選戰，盼在中和區多開拓中間選票，為新北市長選戰開先鋒；各派系對該區提名3席已有共識，討論過程也很和諧，她有信心拿下第3席。

張志豪過去曾是蔡英文總統子弟兵，上屆議員選舉也獲民進黨立委江永昌大力支持，就在張嘉玲傳出要代表英系參選時，張志豪臉書已經立即換上跟蔡英文總統合照的「電話民調唯一支持」封面照片，臉書回顧也貼上5年前跟蔡英文的合照，引發討論。

張志豪表示，在地的前議員林秀惠沒說要放棄，若再加上張嘉玲和2席現任議員爭取連任，「至少是4搶3」，最後可能要辦初選；中和屬於綠營艱困選區，恐不足以撐上3席，張嘉玲是他敬重的前輩，黨要提3席應已成定局，近日他已拜託支持者相挺。

據了解，新店區「婦女保障提名」若獲採納，英系和蘇系支持的女性參選人黃琳可望直接出線，參選人張銘祐將出局；黨內人士曾協調張銘佑轉戰中和區，但張已婉拒，昨天他也到新北市黨部遞交陳情書，盼能公平初選。下周三中執會，派系恐正面對決。

黨務人士說，蘇系與英系應已結盟，蘇系想要保現任議員陳永福，英系不滿張志豪跳槽去湧言會，所以讓張銘祐去當刺客「攪和」，但正國會的張銘祐沒道理去淌混水；同屬正國會的台中市新聞局前局長卓冠廷也曾被物色參選中和，同樣被拒絕。這次英系直接派出張嘉玲，已經是第3輪人選，恐怕就是不想讓張志豪輕鬆過關。