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獨／英系派刺客 湧言會議員立換小英合體照

聯合報 / 記者李成蔭／即時報導
總統府前秘書長蘇嘉全辦公室主任張嘉玲可望代表英系出戰中和區議員，湧言會新北市議員張志豪臉書突然換上跟蔡英文總統合照的「電話民調唯一支持」封面照片，不無競爭之意。圖／取自張志豪臉書
總統府前秘書長蘇嘉全辦公室主任張嘉玲可望代表英系出戰中和區議員，湧言會新北市議員張志豪臉書突然換上跟蔡英文總統合照的「電話民調唯一支持」封面照片，不無競爭之意。圖／取自張志豪臉書

民進黨下周三中執會預計將通過六都議員提名席次，新北市成火藥庫，不只新店選區婦保提名機制惹議，正國會槓上蘇系和英系聯軍；中和區也傳出「黨內互打」，總統府前秘書長蘇嘉全幕僚張嘉玲被勸進參選，地方人士解讀，高層不滿從英系跳槽至湧言會的議員張志豪，因此派出「刺客」參戰。

民進黨目前在中和區當選2席市議員，今年擬提名3席，選票分化對現任者不無壓力。代表英系的張嘉玲說，民進黨過去在中和一直有3席空間，她過去歷練過總統府、行政院、立法院及地方政府，她最近在支持者的勸進下決定投入選戰，盼在中和區多開拓中間選票，為新北市長選戰開先鋒；各派系對該區提名3席已有共識，討論過程也很和諧，她有信心拿下第3席。

張志豪過去曾是蔡英文總統子弟兵，上屆議員選舉也獲民進黨立委江永昌大力支持，就在張嘉玲傳出要代表英系參選時，張志豪臉書已經立即換上跟蔡英文總統合照的「電話民調唯一支持」封面照片，臉書回顧也貼上5年前跟蔡英文的合照，引發討論。

張志豪表示，在地的前議員林秀惠沒說要放棄，若再加上張嘉玲和2席現任議員爭取連任，「至少是4搶3」，最後可能要辦初選；中和屬於綠營艱困選區，恐不足以撐上3席，張嘉玲是他敬重的前輩，黨要提3席應已成定局，近日他已拜託支持者相挺。

據了解，新店區「婦女保障提名」若獲採納，英系和蘇系支持的女性參選人黃琳可望直接出線，參選人張銘祐將出局；黨內人士曾協調張銘佑轉戰中和區，但張已婉拒，昨天他也到新北市黨部遞交陳情書，盼能公平初選。下周三中執會，派系恐正面對決。

黨務人士說，蘇系與英系應已結盟，蘇系想要保現任議員陳永福，英系不滿張志豪跳槽去湧言會，所以讓張銘祐去當刺客「攪和」，但正國會的張銘祐沒道理去淌混水；同屬正國會的台中市新聞局前局長卓冠廷也曾被物色參選中和，同樣被拒絕。這次英系直接派出張嘉玲，已經是第3輪人選，恐怕就是不想讓張志豪輕鬆過關。

地方人士指出，民進黨手氣正順，中和區有機會從現行兩席，再多當選一席，但從四大公投「4個同意」結果可知，中和選票藍大於綠，民進黨要拿3席很拚，最後可能變成黨內相拚。

總統府前秘書長蘇嘉全辦公室主任張嘉玲將參選中和區議員，被視為英系「刺客」參選，引發關注。圖／張嘉玲提供
總統府前秘書長蘇嘉全辦公室主任張嘉玲將參選中和區議員，被視為英系「刺客」參選，引發關注。圖／張嘉玲提供

民進黨 蔡英文

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