影／索馬利蘭外長率團訪台 今晚結束行程搭機返國

此次索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長瑞格薩應我國政府邀請，在8號率團搭機抵台訪問，今天結束行程並在晚間搭機返國。

索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長瑞格薩（H.E. Dr. Essa Kayd Mohamoud）率領的訪問團，在今天結束訪台行程後，在晚間前往桃園機場搭乘阿聯酋航空EK-367班機返國，瑞格薩一行人到達桃園機場後由國賓門登機，外交部亞西及非洲司司長楊心怡代表送機。瑞格薩在國賓門並未發表談話，瑞格薩向媒體揮手及比讚致意，隨後登機。

索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長瑞格薩訪問團此次訪台期間會晤蔡英文總統、外交部長吳釗燮，另拜會財團法人國際合作發展基金會、台灣中油公司、世曦工程顧問公司等機構，就台索兩國合作領域交換意見。

蔡英文總統在接見索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長瑞格薩一行時表示台灣和索馬利蘭共享民主自由的價值，是理念相近的夥伴，前年兩國互設代表處以來，新朋友已經變成好朋友，索馬利蘭成為台灣在東非地區拓展非洲計畫的重要據點。

外交部長吳釗燮會晤瑞格薩訪問團時表示，這次瑞格薩訪問團來訪，是索馬利蘭捍衛自由民主價值的明證，也彰顯台索兩國不受威權體制的蠻橫威脅，堅定守護民主信念的共同立場。