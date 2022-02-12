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影／林靜儀誰也不得罪 替鍾佳濱加油也挺好姐妹周春米

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
今天生日的民進黨立委林靜儀，下午由投入縣長初選的立委周春米陪同，到屏東市勝利星村和縣民公園取經。圖／周春米提供
今天生日的民進黨立委林靜儀，下午由投入縣長初選的立委周春米陪同，到屏東市勝利星村和縣民公園取經。圖／周春米提供

民進黨立委林靜儀昨天為參選縣長初選的立委鍾佳濱錄製影片加油，今午現身屏東市勝利星村，為投入縣長初選的立委周春米同框。林靜儀說，因周是她的好同事、好姊妹，這樣的好交情，生日這天南下屏東，除取經屏東文資活化成果，也來加油打氣；她和參與初選的三位候選人都是好友，3人都是優質候選人，縣長潘孟安也曾到台中為她站台，盼初選結束後大家能團結，打贏年底選仗。

周春米說，靜儀是今天要下來前才臨時聯絡她，也是驚喜，更驚喜的是靜儀今天生日，第一時間想到的就是屏東市的勝利星村，她非常高興能夠以地主的身分招待靜儀，為了給她驚喜，換上「好運水水」的和服拍照，也到屏東縣民公園遺構場址了解相關文史活化，文資利用、保存、維護的政策。

今年屏東燈節在勝利星村，也設有「對老家的想像」的主題燈區，包括傳統流水席、大同電鍋，甚至還有史努比小窩的限定佈景。被主題燈飾環繞同時，周春米也向林靜儀分享，2016年時她如何向觀光局爭取申辦第1屆綵燈節，替後續屏東燈會暖身，成就屏東縣政府2019年「我屏東，我驕傲」。

周春米團隊也為林靜儀送上生日蛋糕，周春米強調，有好姊妹靜儀的支持和陪伴，她更有力氣和信心，面對激烈的初選競爭；縣長初選競爭是必然的，競爭可讓大家更好，過程中知道屏東的好，也讓屏東的好延續下去。

今天生日的民進黨立委林靜儀，下午由投入縣長初選的立委周春米陪同，到屏東市勝利星村和縣民公園取經。圖／周春米提供
今天生日的民進黨立委林靜儀，下午由投入縣長初選的立委周春米陪同，到屏東市勝利星村和縣民公園取經。圖／周春米提供
今天生日的民進黨立委林靜儀，下午由投入縣長初選的立委周春米陪同，到屏東市勝利星村和縣民公園取經，周團隊為林準備生日蛋糕。圖／周春米提供
今天生日的民進黨立委林靜儀，下午由投入縣長初選的立委周春米陪同，到屏東市勝利星村和縣民公園取經，周團隊為林準備生日蛋糕。圖／周春米提供
今天生日的民進黨立委林靜儀，下午由投入縣長初選的立委周春米陪同，到屏東市勝利星村和縣民公園取經。圖／周春米提供
今天生日的民進黨立委林靜儀，下午由投入縣長初選的立委周春米陪同，到屏東市勝利星村和縣民公園取經。圖／周春米提供

屏東縣政府 周春米 林靜儀

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