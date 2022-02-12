影／林靜儀誰也不得罪 替鍾佳濱加油也挺好姐妹周春米

民進黨立委林靜儀昨天為參選縣長初選的立委鍾佳濱錄製影片加油，今午現身屏東市勝利星村，為投入縣長初選的立委周春米同框。林靜儀說，因周是她的好同事、好姊妹，這樣的好交情，生日這天南下屏東，除取經屏東文資活化成果，也來加油打氣；她和參與初選的三位候選人都是好友，3人都是優質候選人，縣長潘孟安也曾到台中為她站台，盼初選結束後大家能團結，打贏年底選仗。

周春米說，靜儀是今天要下來前才臨時聯絡她，也是驚喜，更驚喜的是靜儀今天生日，第一時間想到的就是屏東市的勝利星村，她非常高興能夠以地主的身分招待靜儀，為了給她驚喜，換上「好運水水」的和服拍照，也到屏東縣民公園遺構場址了解相關文史活化，文資利用、保存、維護的政策。

今年屏東燈節在勝利星村，也設有「對老家的想像」的主題燈區，包括傳統流水席、大同電鍋，甚至還有史努比小窩的限定佈景。被主題燈飾環繞同時，周春米也向林靜儀分享，2016年時她如何向觀光局爭取申辦第1屆綵燈節，替後續屏東燈會暖身，成就屏東縣政府2019年「我屏東，我驕傲」。