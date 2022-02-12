影／藍營縣市長選舉布局？朱立倫：會儘快選出候選人

國民黨主席朱立倫今天到台中受訪談及國民黨年底縣市首長選舉布局時說，國民黨現任11名縣市首長爭取連任，有14個現在國民黨執政的縣市，挑戰的有8席，挑戰有8席，都是優秀選將表達意願，我們會很快的彙整、協調，希望盡快選出候選人。

朱立倫今天下午4時30分到台中出席全國青年工作委員會交接典禮，他在典禮前說，我們希望國民黨深耕青年，讓更多青年認同我們。他今天早上在台北參與中正獎學金頒獎典禮，接下來會有中山講學金、孫運璿紀念獎學金，同時我們在青年體系，無是學校青年、社會青年、青工體系都希望獲更多朋友認同。

朱立倫指出，國民黨唯有更多青年的認同才有希望，我們也希望青年朋友給國民黨機會，國民黨會努力為台灣找到未來。

至於國民黨何時會年底縣市長提名作業？朱立倫說，國民黨在本周通過縣市長候選人提名特別辦法，下周會啟動相關工作，也會有選戰策略會報，針對各地方分析情況。

朱立倫認為，國民黨不同於其他政黨，是因為現任11名縣市首長爭取連任、14名國民黨執政縣市，挑戰有8席，分別為優秀的選將表達意願，我們會很快的彙整、協調以代替初選，盡快選出候選人。因為剛剛啟動，會尊重選舉委員會及選舉策略會報共同的決議。