烏俄情勢緊張！ 總統府提5要點：呼籲僑民儘速離開烏克蘭

烏克蘭局勢近日升溫。總統府發言人張惇涵今天表示，國安會所組成的「烏克蘭情勢因應專案小組」皆有就烏克蘭局勢即時掌握評估。台海情勢與烏克蘭局勢本質不同，提醒各界勿受錯假訊息誤導。

張惇涵表示，台海情勢與烏克蘭局勢本質不同，但近期已發現有相當錯假訊息，運用烏克蘭情勢影響台灣社會民心士氣。政府各單位會持續強化錯假訊息之澄清，請社會各界注意政府相關部會所提供的正確訊息，避免受到錯假訊息誤導，也勿以訛傳訛。

張惇涵指出，呼籲對話協商，理性解決爭端。面對俄羅斯與烏克蘭邊界的緊張情勢有繼續升高的可能，總統府仍呼籲各方透過和平方式，加強對話與協商，理性解決爭端，共同努力維繫區域局勢穩定，也重申軍事絕對不是解決分歧的選項。

張惇涵說，總統府也呼籲並協助僑民儘速離開烏克蘭，確保安全無虞。為維護國人安全，國人應避免前往烏克蘭，同時建議目前在烏克蘭境內留學及工作的約25位我國僑民，儘速離開烏克蘭。而外交部也將適時採取必要之協助，確保國人安全無虞。

張惇涵表示，國軍目前持續加強監偵、有力因應，視區域和平穩定是各方的共同責任，也持續密切關注烏克蘭局勢及台海動態，持續加強聯合情報監偵，因應各種徵候及威脅，逐步提升戰備程度，有力因應各種狀態。總統府也再次強調，台海及印太區域的和平穩定，是區域內各方的共同責任，也是國際社會的共同期待。

張惇涵指出，政府持續密切關注烏克蘭局勢，維持物資、物價及股匯市穩定，面對烏克蘭情勢所可能牽動的國內民生經濟等層面影響，行政院各部會也將持續密切關注局勢變化，就民生物價、物資及股匯市狀況，採取必要因應之措施，維持民生物資、物價的穩定，並維持總體經濟穩定。

張惇涵說，國安會所組成的「烏克蘭情勢因應專案小組」，將持續密切關注烏克蘭情勢發展，並與相關國家密切聯繫合作，確實掌握各項重要訊息，即時動態評估對國家安全的可能影響，政府各單位皆會妥善因應，請國人放心。