快訊

獨／家樂福出售案牽動洗牌 玉山銀「護山神卡」陷去留危機

網球／直落二攻破對手雪恥 夜市球王曾俊欣奪生涯挑戰賽第二冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

烏俄情勢緊張！ 總統府提5要點：呼籲僑民儘速離開烏克蘭

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
總統府發言人張惇涵。本報系資料照
總統府發言人張惇涵。本報系資料照

烏克蘭局勢近日升溫。總統府發言人張惇涵今天表示，國安會所組成的「烏克蘭情勢因應專案小組」皆有就烏克蘭局勢即時掌握評估。台海情勢與烏克蘭局勢本質不同，提醒各界勿受錯假訊息誤導。

張惇涵表示，台海情勢與烏克蘭局勢本質不同，但近期已發現有相當錯假訊息，運用烏克蘭情勢影響台灣社會民心士氣。政府各單位會持續強化錯假訊息之澄清，請社會各界注意政府相關部會所提供的正確訊息，避免受到錯假訊息誤導，也勿以訛傳訛。

張惇涵指出，呼籲對話協商，理性解決爭端。面對俄羅斯與烏克蘭邊界的緊張情勢有繼續升高的可能，總統府仍呼籲各方透過和平方式，加強對話與協商，理性解決爭端，共同努力維繫區域局勢穩定，也重申軍事絕對不是解決分歧的選項。

張惇涵說，總統府也呼籲並協助僑民儘速離開烏克蘭，確保安全無虞。為維護國人安全，國人應避免前往烏克蘭，同時建議目前在烏克蘭境內留學及工作的約25位我國僑民，儘速離開烏克蘭。而外交部也將適時採取必要之協助，確保國人安全無虞。

張惇涵表示，國軍目前持續加強監偵、有力因應，視區域和平穩定是各方的共同責任，也持續密切關注烏克蘭局勢及台海動態，持續加強聯合情報監偵，因應各種徵候及威脅，逐步提升戰備程度，有力因應各種狀態。總統府也再次強調，台海及印太區域的和平穩定，是區域內各方的共同責任，也是國際社會的共同期待。

張惇涵指出，政府持續密切關注烏克蘭局勢，維持物資、物價及股匯市穩定，面對烏克蘭情勢所可能牽動的國內民生經濟等層面影響，行政院各部會也將持續密切關注局勢變化，就民生物價、物資及股匯市狀況，採取必要因應之措施，維持民生物資、物價的穩定，並維持總體經濟穩定。

張惇涵說，國安會所組成的「烏克蘭情勢因應專案小組」，將持續密切關注烏克蘭情勢發展，並與相關國家密切聯繫合作，確實掌握各項重要訊息，即時動態評估對國家安全的可能影響，政府各單位皆會妥善因應，請國人放心。

烏克蘭 張惇涵 總統府發言人

延伸閱讀

彭文正等學者批倫敦大學包庇蔡英文 府：真的假不了

美批准約1億美元對台軍售 總統府感謝

行政院明開記者會 宣布日本福島食品解禁

宏都拉斯總統卡斯楚確診 總統府：賴清德今早快篩陰性

相關新聞

2024侯柯配勝選組合？民眾黨北市主委這麼說....

2024大選，國民黨黨管會前主委劉泰英拋出侯柯配，表示若國民黨想贏2024，唯有新北市長侯友宜與台北市長柯文哲搭配，是有...

英系派刺客參選 綠新北議員黨內互打

民進黨周三中執會預計將通過六都議員提名席次，新北市成火藥庫，不只新店選區婦保提名機制惹議，正國會槓上蘇系和英系聯軍；中和...

3縣市長爭連任 綠提名有共識

民進黨昨天由選對會召集人蔡英文總統召開選對會，討論二〇二二年縣市長提名。會中達成共識，針對台南市、高雄市、嘉義縣，分別成...

綠營北市長民調 蔣萬安維持高點 陳時中、林佳龍差3.1%

2022縣市長選舉逼近，民進黨各派系都處於備戰狀態。最近民進黨內流傳一份數據，針對台北市長人選進行民調，時間分為兩波，第...

誰來當藍營高雄母雞 黃健庭允諾最慢3月底敲定

農曆春節過後，各黨加速2022選戰布局，藍營派誰挑戰現任高雄市長陳其邁，因人選還未明朗，基層焦慮。國民黨中央黨部祕書長黃...

賴清德出訪宏國特使團PCR全陰性 明凌晨解除隔離

副總統賴清德上月率團出訪宏都拉斯並過境美西兩大城市，今天全團成員完成解除隔離前的最後一次PCR檢測。總統府發言人張惇涵今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。