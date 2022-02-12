指馬英九沒到攤販買過東西？黃珊珊挨批「無中生有」

台北市副市長黃珊珊今日在臉書分享自己推動攤販合法化的想法，文中提到一段往事，當時她當議員針對攤販，質詢前市長馬英九時，馬市長回答一句「我從小到大沒有到攤販買過東西」，她認為這位市長離百姓太遠，當然也就無法推動這項政策。不料發文引來馬英九辦公室強硬回應，找出議會公報，批評黃珊珊顛倒黑白、無中生有，很遺憾也無法認同。

黃珊珊今在臉書指出，她在接任副市長沒多久後，議員劉耀仁就在質詢時反映了公館夜市的攤販，每天都在收違規紅單，但又難以取締的奇妙現象。

黃珊珊說，柯市長詢問了她的意見，她說，當她還在台大念書時，這些攤販就已經存在了，2、30 年來，早經成為當地居民跟台大學生日常生活的一部分。柯市長指示她研究後續，看看能怎麼處理，於是「攤販精進計畫」就這麼開始了。

黃珊珊說，這是台北市攤販政策的一大改變，她也提到過去一段往事，其實在馬英九擔任台北市長時，她也曾針對這個問題提出質詢，畢竟這些攤販都存在在我們的生活中，為何不能像韓國首爾，或是日本一樣，允許他們可以在某些路段及時段，能夠合法的做生意？

黃珊珊說，當時的馬市長只回答她一句「我從小到大沒有到攤販買過東西」。她也就明白這位市長離百姓太遠，當然也就無法推動這項政策。

對於黃珊珊對馬英九的批評，馬前總統辦公室也立即回應表示，對於黃副市長顛倒黑白、無中生有的錯誤發言，很遺憾也無法認同。

馬前總統辦公室指出，根據台北市議會公報顯示，當時黃珊珊議員詢問馬市長，當上市長後有沒有跟流動攤販買過東西？馬市長表示，「我連買東西的機會都很少，更不要說流動攤販了」。

馬前總統辦公室表示，當時馬市長的回答意思很明顯，因為公務繁忙，沒有時間也沒有機會去買東西。不知道黃副市長臉書所言「當時的馬市長只回答我一句，我從小到大沒有到攤販買過東西」，根據為何？

馬辦指出，事實上馬前總統從小就跟馬媽媽到市場去買東西，興隆市場買年菜更是數十年來的固定行程。全台各大夜市和市場，也都可見馬前總統購買後應攤商要求留下來的簽名。