黃珊珊爆馬英九離人民太遠 馬辦：顛倒黑白、無中生有

台北市副市長黃珊珊推攤販合法化，還爆料前總統馬英九任台北市長時曾跟她講「我從小到大沒有到攤販買過東西」，批馬英九離人民太遠。馬辦下午回應批評，對於黃「顛倒黑白、無中生有」的錯誤發言，很遺憾也無法認同。

馬辦也引述台北市議會公報更正表示，當年黃珊珊仍任台北市議員時在議會質詢時曾詢問馬英九，當上市長後有沒有跟流動攤販買過東西？馬英九表示，「我連買東西的機會都很少，更不要說流動攤販了」。

馬辦指出，當時馬英九的回答意思很明顯，因為公務繁忙，沒有時間，也沒有機會去買東西，不知道黃所稱：「當時的馬市長只回答我一句，我從小到大沒有到攤販買過東西」，根據為何？

馬辦表示，馬英九從小就跟媽媽秦厚修到市場去買東西，興隆市場買年菜更是數十年來固定行程，全台各大夜市和市場，也都可見馬購買後應攤商要求留下來的簽名。

馬辦也嚴正呼籲，希望公眾人物發言秉於事實，不要誤導民眾；若基於選舉利益而造謠，更不可取。