歲月如殺豬刀！「嘉義玄彬」蔡易餘曬年少俊照

40歲韓星玄彬和孫藝真因韓劇「愛的迫降」結緣，10日宣布結婚，受粉絲們祝福。嘉義縣立委蔡易餘被稱為「立院玄彬」、「嘉義玄彬」，日前臉書貼年少對比照，笑稱是立委高嘉瑜認證「嘉義玄彬」，引發話題；今天再貼一張20年前大學照片說，「歲月在我臉上看不出來，體重卻逐漸增加…」，再引起網友關注、熱烈回應，

蔡易餘說，「敢不敢放上5年前的自己，易餘直接給大家看看20年前！這是我當年在就讀台大法律系的時候，歲月在我臉上看不出來，體重卻逐漸增加…不過，2017年時剛好是我上任立委第一年，這幾年來嘉的轉變，包括馬稠後工業區二期的啟動、嘉義科學園區建置、蒜頭糖廠觀光五分車、全台首座水產精品加值產業園區等多項重大建設逐漸啟動。

此外，對農民關心一刻也沒少，不管是冬天漁業損失補助，到近期飼料玉米及蛋農相關權益，易餘都盡心盡力在替農民謀福利，一直以來不間斷跟陳吉仲主委協調、反應，讓嘉義大步向前，成為農工大縣！」

網友說，「不可以放直銷對比照；體重逐漸母湯；哦，是在標榜當委員油水多了？原來真的是嘉義玄彬，嘉義玄彬真的不是浪得虛名，學一下美前國務卿龐貝歐，意志力」；「到底是什麼刺激讓您現在壯成這樣？快點還我小時候蔡易餘啦；建議低醣飲食回復少年時；夭壽啊！哈！你到底經歷了什麼？」