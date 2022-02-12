物價漲薪資也會漲？ 國民黨：鄭運鵬不懂民眾「薪」酸

疫情爆發後台灣民生物價飛漲，但立法院民進黨團幹事長鄭運鵬卻表示，物價上漲薪資也跟著上漲，對國人是正面訊息。國民黨文傳會主委凌濤批評，鄭不知民間疾苦，不懂民眾「薪」酸，應實地理解民眾生活不易之處，做個恪守本分民代。

凌濤說，蔡政府剛得意洋洋地宣布2022調帳基本工資，調幅五年最高；勞動部長許銘春還搬出諾貝爾經濟學得主卡德（David Card），號稱基本工資調漲不會影響物價就業與機會，將物價與薪資上漲脫鉤化解質疑。

凌濤表示，鄭運鵬「物價上漲薪資也跟著上漲」說，嗆聲民進黨政府自己的政策，是在打臉諾貝爾經濟學得主？還是為蔡政府執政無能物價都管控不好找藉口？

凌濤表示，各行各業「漲價公告」連日來就像接力賽一樣，排著隊、輪流漲，排骨便當漲10元、雞蛋一斤飆到50元，一包衛生紙、尿布要漲8%至10%，水費也可能調整30%至60%，荷包變相縮水，民眾苦哈哈。

凌濤說，台灣受薪階層所得普遍偏低是既定事實，卻因物價不斷上漲，導致民國去年前11個月，工業及服務業實質經常性薪資年減0.05%，是5年來第一次負成長，民眾實質購買力下滑。