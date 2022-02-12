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民眾黨「寄生燈會」擺攤？陳思宇：鄰居借私有地給我
2022台北燈節昨天開幕並試燈，為期10天，在北市士林區登場，不過，民進黨士林、北投區市議員擬參選人林延鳳發現，準備參選同區議員的北市觀傳局前局長陳思宇，疑似利用公家的資源，擺攤「寄生燈會」為自己和民眾黨2022的選戰造勢。
對此，陳思宇表示，她家就在這次燈區街上，感謝鄰居借場地給她，所以場地是私人的，她用來做「市民管家」服務，因為她當北市觀傳局長時也辦過燈節，市民逛燈區時有一些需要，所以攤位是提供防疫物資、手機電源充電、地圖資訊，做市民管家服務。
至於競選對手質疑她利用公家資源？她說，場地是鄰居的，文宣是朋友贊助的，和市府資源無關。她強調，燈節在士林舉辦，士林人期盼非常久，她希望能讓大家回到士林逛街。
陳思宇說，2018年她在觀傳局當局長，辦過西門燈會，知道民眾逛燈區有一些需要，例如燈區資訊，手機沒電要找充電，所以這次她和共享行動電源業者、速食店合作，租借行動電源，提供服務，很感謝鄰居和士林朋友的幫忙。
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