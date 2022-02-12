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陳以信和謝龍介誰較有威脅？黃偉哲：「他」比較緊張

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲以台南天壇「福食」反問國民黨立委陳以信是反「輻」食還是反「福」食。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲以台南天壇「福食」反問國民黨立委陳以信是反「輻」食還是反「福」食。記者吳淑玲／攝影

有意角逐台南市長提名的國民黨立委陳以信今天在臉書三問台南市長黃偉哲質疑 「開放核災食品的立場」，黃偉哲拿出天壇的「福食」回應，是反輻食或反福食，若是反輻食立場是一致的，同時認為國民黨台南市長提名，謝龍介宣布參加後，陳以信才急著表態。

黃偉哲說有一首歌叫「牛仔很忙」，國民黨最近很忙，先有謝龍介議員宣布參選，陳以信立委又提到核食問題國民黨是反對福食，還是反對核食，如果反對福食的話，台南首廟天壇的餐點也叫福食，不知道他要反對福食、反對核食？如果反核食和他的立場是一樣的，也是加強檢驗標準，有輻射疑慮的食品，不管是來自福島，還是來自其他的地方，該檢驗都檢驗了，不必要因人設事，也不要因地設事，要就事論事。

黃偉哲說，陳委員可能是因為謝龍介議員宣佈參選，所以他壓力比較大一點，急著要來做一個政治表態的動作，表示尊重，但是也勸他，希望說他不必太急，不用太緊張。謝龍介議員是參選過好多屆的老練的議員，國民黨內競爭不要外部化，把自己的工作做好比較重要。

媒體詢問陳以信跟謝龍介兩個對手威脅比較大？黃偉哲說，威脅都很大，兩個都蠻強的啊，那方向是不一樣，但是看起來陳以信委員是比較緊張一點，所以希望說他要反核食，不要反福食，要很清楚地把自己對於科學檢驗的所謂的輻射食品要講清楚，到底是反對福食還是反對核食。

黃偉哲表示，反對的是輻射食物，如果輻射食物，不管是來自福島，還是來自他其他國家的食品，如果含有輻射疑慮，我們都是會有禁止，既然是這樣的話，我們就沒什麼不同，如果他是反對福島食物的話，或是反對福食的話，那他也要講清楚。

台南市長黃偉哲以台南天壇「福食」反問國民黨立委陳以信是反「輻」食還是反「福」食。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲以台南天壇「福食」反問國民黨立委陳以信是反「輻」食還是反「福」食。記者吳淑玲／攝影

核食 謝龍介 陳以信

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