民眾黨遭質疑寄生燈會擺攤 柯文哲：放在私地合法合理

2022台北燈節昨天開幕並試燈，為期10天，在北市士林區登場，不過，民進黨士林、北投區市議員擬參選人林延鳳發現，準備參選同區議員的前北市觀傳局長陳思宇，疑似利用公家的資源，擺攤「寄生燈會」為自己和民眾黨2022的選戰造勢。

對此，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，上午參加市府首長共識營受訪指出，大活動很多人都會來蹭聲量，攤位放在私地是合法、合理，這沒辦法講。

陳思宇指出，台北燈節在士林，所以年前就決定來開一家快閃店，2月12日正式上線，歡迎大家來玩，也感謝商圈大哥大姐、鄰居的贊助還有支持，感謝夥伴們的同心協力佈置就位，讓她能美夢成真，在台北燈節的主燈區基河路上，提供貼心的市民管家服務。

但同選區候選人林延鳳指出，陳思宇過去擔任觀傳局長，清楚知道台北燈節的規畫燈區與路線的情況下，明顯將資源留在自己家門口的土地上，藉由燈節機會行銷宣傳自己和民眾黨選舉。請問這樣的心態與做法，與台中顏家被質疑利用職務之便將捷運站設在自家土地周邊有何不同。

她強調，陳思宇已卸下市府公職，但燈節活動竟然在活動規畫區印製她本人與其他民眾黨參選人的選舉看板宣傳，還故意用一個神祕嘉賓的方式來暗示，柯文哲18日會出席活動到她的攤位。

林延鳳質疑，柯文哲當天出席燈會活動用台北市長還是民眾黨黨主席身分，這次是不是又是一次民眾黨濫用公家的資源來為自己的參選人造勢的活動，她呼籲停止這種公私不分，占公家便宜吃豆腐的行為，也請民眾黨停止利用公眾資源宣傳2022選戰。