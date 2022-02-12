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民眾黨提名人和「蕭家班」合作？柯文哲：修正提名辦法
民眾黨提名人又傳爭議，近來遭爆料和嘉義地方勢力「蕭家班」還有合作關係，對此，柯文哲上午參加市府首長共識營受訪指出，沒遇到也不會去想到，提名辦法有修正，但對社會上的人，還是與人為善，提名辦法會更嚴謹。
柯文哲也說，最近有2位被提名人因酒駕遭撤消提名，後來反省還是中央黨部不對，當初在設定提名標準時，他是強調SOP，要申請到良民證，可是怎麼也想沒想到5年前有酒駕，不准提名，就出現被發現有酒駕歷史，前幾天開會也因應社會需求，把酒駕問題重新寫在提名辦法內。
但柯文哲也說，法不溯既往這種精神，但也要謝謝他們覺得不要造成黨的困擾，就自行退選，民眾黨也反省過，一個新興政黨常常思慮不周，沒遇到也不會去想到，提名辦法有修正，關於過去有犯罪紀錄到什麼程度，什麼可接受、不可接受。
柯說，反正都還沒提名，社會上也不能說一個人過去犯過罪就完全排斥，不然為什麼要有更生人保護法，未來的提名辦法經過這次事件 會修得更完整，對社會上的人還是與人為善，提名辦法更嚴謹。
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