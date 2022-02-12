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王世堅認為黃珊珊勝蔣萬安 柯文哲：他偶爾也會講對

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲上午參加市府首長共識營受訪。圖／北市府提供
台北市長柯文哲上午參加市府首長共識營受訪。圖／北市府提供

台北市長柯文哲上午參加市府首長共識營受訪，媒體問柯，昨天議員王世堅針對台北市長人選議題，稱副市長黃珊珊比蔣萬安還有處理問題的能力，蔣萬安太軟弱，黃珊珊勝過蔣，柯文哲說，不管什麼樣的人，偶爾也會講對的地方，這就是王世堅講很對的地方。

另外，外界分析黃珊珊參選台北市長，將和柯文哲一樣在7、8月出現民調黃金交叉，柯文哲說，還是認真工作吧，7、8月離現在還很多個月。

針對藍白合，資深媒體人趙少康PO出柯文哲合照，希望選舉時不要讓民進黨當漁翁，柯文哲說，不要純粹用政黨的角度思考，有時候跳出來從社會、台灣或世界角度來看，邏輯會不一樣。

至於民眾黨士林北投市議員擬參選人陳思宇昨在接受廣播訪問時說，黃珊珊「大戰二魔」，柯說，沒那麼嚴重，即使是競爭對手應該視為夥伴，不必把人家當敵人。

柯文哲 黃珊珊

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