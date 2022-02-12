陳吉仲選雲縣有望？走私貓爭議、農產品外銷受阻 好感度持續低迷

image source:FB/陳吉仲

文／葛緯詩

迎戰2022縣市長大選，民進黨傳有意組「政務官戰隊」出擊，除了衛福部長陳時中被點名，其他人還包括內政部長徐國勇、經濟部長王美花、經濟部次長曾文生，以及農委會主委陳吉仲。對於可能參選的傳聞，陳吉仲稱若不能在農委會部門有貢獻，就應該離開，回到學校，話沒有說死，不少支持者也期待，認為挾帶政務官光環的陳吉仲，投入縣市長選戰有加分效果，不過，從網路好感度觀察，陳吉仲擔任農委會主委這兩年，好感度呈現下降趨勢，農委會主委的資歷是否有助選情，恐怕很難說。

頻頻主動替萊豬發聲 陳吉仲拉抬出一波波聲量高峰

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查（2020/01/01~2021/12/31），陳吉仲2020年初甫上任之際，網路聲量並不高，下半年因為全力為萊豬發聲，頻頻親上火線替萊豬進口辯駁，快速拉抬好幾波個人網路聲量，9月2日因為改口說沒有要另外爭取100億協助豬農，創下該年度最高聲量，共計9485筆；同年10月29日，聲稱瘦肉精零檢出不只牛排館關門，反問「牛肉麵店呢？」也快速拉起一波網路聲勢。

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走私貓安樂死成任內最大爭議 中國封殺台灣農產品考驗外銷能力

到了2021年，陳吉仲聲量從主動上前線替政策辯護，轉為被動捲入多起負面、失言風波居多，其中，8月22日因為火速安樂死154隻走私貓，招致許多愛貓人士的批評，雖然立刻表示「任何批評譴責由我承擔」，看似勇於承擔的態度，卻也遭不少網友譏笑「是承擔了什麼」，創下年度聲量最高峰，共計3萬2200筆。此外，面對鳳梨、釋迦、蓮霧等台灣農產品外銷中國頻頻受阻，為了協助農民外銷鳳梨，補貼的運輸成本還高於鳳梨的成本價，也被說是亂用人民納稅錢；當釋迦、蓮霧又遭中國封殺後，喊話民眾一人買一顆蓮霧、釋迦照顧農民等舉動，再挨批「只會出一張嘴」，年底又因為比喻萊劑就像保健食品的失言風波，持續陷入負面聲量的漩渦中。

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農產品外銷頻失分 陳吉仲網路好感度年下滑10%

進一步觀察網路好感度，陳吉仲2020年度好感度比值0.50，以政治人物來說並不算太高，2021年更進一步下降為0.45，下降幅度達10%。細看前一年陳吉仲主動替萊豬發聲，雖然拖累不少個人好感度，但主動替政策辯駁，至少帶給許多支持者深刻印象，也快速打響知名度。然而，2021年，頻頻遇到中國封殺台灣農產品輸入的危機，卻不斷狂砸錢補助，使分散市場風險淪為空談，不少網友認為陳吉仲擔任農委會主委，面對這些爭議的處理方式恐怕不及格，如今若想以「政務官戰隊」之姿，出征年底縣市長大選，過去幾年累積的網路聲量、好感度，能否成為光環發揮加分效果？似乎還有加油努力的空間。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年1月1日至2021年12月31日。