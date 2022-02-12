快訊

獨／家樂福出售案牽動洗牌 玉山銀「護山神卡」陷去留危機

網球／直落二攻破對手雪恥 夜市球王曾俊欣奪生涯挑戰賽第二冠

陳吉仲選雲縣有望？走私貓爭議、農產品外銷受阻 好感度持續低迷

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source:FB/陳吉仲

文／葛緯詩

迎戰2022縣市長大選，民進黨傳有意組「政務官戰隊」出擊，除了衛福部長陳時中被點名，其他人還包括內政部長徐國勇、經濟部長王美花、經濟部次長曾文生，以及農委會主委陳吉仲。對於可能參選的傳聞，陳吉仲稱若不能在農委會部門有貢獻，就應該離開，回到學校，話沒有說死，不少支持者也期待，認為挾帶政務官光環的陳吉仲，投入縣市長選戰有加分效果，不過，從網路好感度觀察，陳吉仲擔任農委會主委這兩年，好感度呈現下降趨勢，農委會主委的資歷是否有助選情，恐怕很難說。

頻頻主動替萊豬發聲　陳吉仲拉抬出一波波聲量高峰

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查（2020/01/01~2021/12/31），陳吉仲2020年初甫上任之際，網路聲量並不高，下半年因為全力為萊豬發聲，頻頻親上火線替萊豬進口辯駁，快速拉抬好幾波個人網路聲量，9月2日因為改口說沒有要另外爭取100億協助豬農，創下該年度最高聲量，共計9485筆；同年10月29日，聲稱瘦肉精零檢出不只牛排館關門，反問「牛肉麵店呢？」也快速拉起一波網路聲勢。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

走私貓安樂死成任內最大爭議　中國封殺台灣農產品考驗外銷能力

到了2021年，陳吉仲聲量從主動上前線替政策辯護，轉為被動捲入多起負面、失言風波居多，其中，8月22日因為火速安樂死154隻走私貓，招致許多愛貓人士的批評，雖然立刻表示「任何批評譴責由我承擔」，看似勇於承擔的態度，卻也遭不少網友譏笑「是承擔了什麼」，創下年度聲量最高峰，共計3萬2200筆。此外，面對鳳梨、釋迦、蓮霧等台灣農產品外銷中國頻頻受阻，為了協助農民外銷鳳梨，補貼的運輸成本還高於鳳梨的成本價，也被說是亂用人民納稅錢；當釋迦、蓮霧又遭中國封殺後，喊話民眾一人買一顆蓮霧、釋迦照顧農民等舉動，再挨批「只會出一張嘴」，年底又因為比喻萊劑就像保健食品的失言風波，持續陷入負面聲量的漩渦中。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

農產品外銷頻失分　陳吉仲網路好感度年下滑10%

進一步觀察網路好感度，陳吉仲2020年度好感度比值0.50，以政治人物來說並不算太高，2021年更進一步下降為0.45，下降幅度達10%。細看前一年陳吉仲主動替萊豬發聲，雖然拖累不少個人好感度，但主動替政策辯駁，至少帶給許多支持者深刻印象，也快速打響知名度。然而，2021年，頻頻遇到中國封殺台灣農產品輸入的危機，卻不斷狂砸錢補助，使分散市場風險淪為空談，不少網友認為陳吉仲擔任農委會主委，面對這些爭議的處理方式恐怕不及格，如今若想以「政務官戰隊」之姿，出征年底縣市長大選，過去幾年累積的網路聲量、好感度，能否成為光環發揮加分效果？似乎還有加油努力的空間。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎


延伸閱讀

選彰化縣長有贏面？頻為萊豬、三接站發聲 王美花好感度增68%

徐國勇傳被點名征戰新北　聲量、好感度有望與侯友宜一搏？

疫苗爭議、脫罩嗨歌影響？陳時中防疫第2年網路好感度降43%

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年1月1日至2021年12月31日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『陳吉仲』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路好感度」(註2)、「網路正負評比」(註3)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。

*註3 網路正負評比：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇相關文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，再計算正面聲量與負面聲量之比值。

陳吉仲 農委會 萊豬

延伸閱讀

解除蛋價凍漲有望？農委會下鄉座談 飼料再漲將放手

影／陳吉仲宣布明天蛋價提高2元 雞農：蛋價要解凍

【專家之眼】學童吃的是3章1Q還是比萊豬更毒的核食？

【重磅快評】陳吉仲教授 可否饒了學生 也饒了老母雞？

相關新聞

2024侯柯配勝選組合？民眾黨北市主委這麼說....

2024大選，國民黨黨管會前主委劉泰英拋出侯柯配，表示若國民黨想贏2024，唯有新北市長侯友宜與台北市長柯文哲搭配，是有...

英系派刺客參選 綠新北議員黨內互打

民進黨周三中執會預計將通過六都議員提名席次，新北市成火藥庫，不只新店選區婦保提名機制惹議，正國會槓上蘇系和英系聯軍；中和...

3縣市長爭連任 綠提名有共識

民進黨昨天由選對會召集人蔡英文總統召開選對會，討論二〇二二年縣市長提名。會中達成共識，針對台南市、高雄市、嘉義縣，分別成...

綠營北市長民調 蔣萬安維持高點 陳時中、林佳龍差3.1%

2022縣市長選舉逼近，民進黨各派系都處於備戰狀態。最近民進黨內流傳一份數據，針對台北市長人選進行民調，時間分為兩波，第...

誰來當藍營高雄母雞 黃健庭允諾最慢3月底敲定

農曆春節過後，各黨加速2022選戰布局，藍營派誰挑戰現任高雄市長陳其邁，因人選還未明朗，基層焦慮。國民黨中央黨部祕書長黃...

賴清德出訪宏國特使團PCR全陰性 明凌晨解除隔離

副總統賴清德上月率團出訪宏都拉斯並過境美西兩大城市，今天全團成員完成解除隔離前的最後一次PCR檢測。總統府發言人張惇涵今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。