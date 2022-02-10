張祖詒：蔡英文參加經國園區開幕式 是一個好的現象

蔡英文總統上個月參加經國七海園區開幕式，肯定前總統蔣經國過去「抗中保台」的作為。蔣經國文膽張祖詒今天在同一地點發表新書「總統與我」，被問到如何解讀蔡總統的談話，他說，自己不是政治人物，沒有要講求政治正確。蔡總統參加經國七海園區開幕典禮，這是一個好的現象，他不要去批評，「我是國民黨老黨員，我不會去批評」。他希望天下太平、國泰民安，「蔡總統這個動作有助於這個方向，我們都贊成」。

而張祖詒今天在分享時，強調本書都是真實的紀錄，不像「某一位先生」（指前總統李登輝）寫自己在蔣經國身邊的日子，內容錯誤連篇還敢稱為「見證台灣」。媒體詢問是否暗指李登輝，張四兩撥千斤的說：「我沒有提他的名字，我沒有提他的名字」；媒體再追問，張則笑說，「他寫的書我沒參加，哈哈哈哈，呵呵」。

此外，媒體詢問蔣經國在日記裡，提及前立委蔣孝嚴並非他親生子女。張祖詒說，這個問題不要問他，在蔣經國身邊16年，從民國61年到民國77年，這16年之前和之後的事情，他都不知道。