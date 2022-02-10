民眾黨參選人因酒駕宣布退選 林致兵：政治學分暫死當

民眾黨新北中和議員參選人林致兵遭爆曾酒駕，他今日下午透過臉書發表退選聲明，表示很多同志因為自己個人爭議而被抹黑及謾罵，他感到愧疚與不捨，因此決定退選，未來在回饋社會的路上永不缺席。民眾黨新北黨部證實，昨晚雙方就已經確認退選，至於該選區是否提名其他人選，則還在討論中。

民眾黨近來有兩議員參選人被爆酒駕前科，引發政界討論，傳身兼黨主席的台北市長柯文哲要求「退選」，「否則走程序的話，勸退你不退，就不好看了」，對於酒駕的態度相當嚴肅。

林致兵在遭爆料後承認「被開單」並道歉，不過之後又遭爆，其實有被判緩刑易科罰金。他當時回應，就是因此才熱心公益，會帶著反省及感恩心情前進，未提及是否繼續參選；如今於年後決定宣布退選。

林致兵今日下午在臉書發退選聲明，表示自己長期經營餐飲連鎖事業，先前因疫情衝擊，讓不少業者都在苦撐，而他希望可以幫著更多人，所以才在兩個多月前成為參選人，初衷是希望帶領台灣加盟業齊心拚經濟。

但投身選戰以來，因個人爭議造成民眾黨同志在網路上遭受各種抹黑、謾罵與批評，他感到愧疚與不捨，在長考之下決定退出選戰，讓選戰回歸理性討論，黨內人才也能盡情揮灑，燃燒為民服務的熱情，自己的政治學分暫時「死當」，回家重修。

林致兵提到「謝謝你，謝謝妳，還有謝謝民眾黨，謝謝黨主席柯文哲」，他常問自己想做什麼，以及有否努力做或做的更好，雖然人生無時無刻都充滿著挑戰，但萬幸的是大家都有學習的機會。

而他最後也向所有支持者表達誠摯歉意與謝意，也感謝批判的網友及前輩，成為他人生路上檢討改進的養分，未來一樣抱著敢衝敢拼的創業精神，在回饋社會的路上永不缺席。

民眾黨新北市黨部證實，林致兵昨晚已經根新北黨部溝通及確認，希望站在保護黨的立場決定退選，這也已經向柯文哲及秘書長謝立功報告，不過程序上還要待今晚中央選決會做最後確認，屆時也將一併討論是否要提名新的人選參戰中和。