快訊

汐止手搖店女員工確診 同事有症狀快篩陽性追南部足跡

公教年改來了 明年7月新進公務員強制提撥率為15%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民眾黨參選人因酒駕宣布退選 林致兵：政治學分暫死當

聯合報 / 記者李成蔭李定宇／新北即時報導
民眾黨新北中和議員參選人林致兵遭爆曾酒駕，他今日下午透過臉書發表退選聲明。圖／林致兵提供
民眾黨新北中和議員參選人林致兵遭爆曾酒駕，他今日下午透過臉書發表退選聲明。圖／林致兵提供

民眾黨新北中和議員參選人林致兵遭爆曾酒駕，他今日下午透過臉書發表退選聲明，表示很多同志因為自己個人爭議而被抹黑及謾罵，他感到愧疚與不捨，因此決定退選，未來在回饋社會的路上永不缺席。民眾黨新北黨部證實，昨晚雙方就已經確認退選，至於該選區是否提名其他人選，則還在討論中。

民眾黨近來有兩議員參選人被爆酒駕前科，引發政界討論，傳身兼黨主席的台北市長柯文哲要求「退選」，「否則走程序的話，勸退你不退，就不好看了」，對於酒駕的態度相當嚴肅。

林致兵在遭爆料後承認「被開單」並道歉，不過之後又遭爆，其實有被判緩刑易科罰金。他當時回應，就是因此才熱心公益，會帶著反省及感恩心情前進，未提及是否繼續參選；如今於年後決定宣布退選。

林致兵今日下午在臉書發退選聲明，表示自己長期經營餐飲連鎖事業，先前因疫情衝擊，讓不少業者都在苦撐，而他希望可以幫著更多人，所以才在兩個多月前成為參選人，初衷是希望帶領台灣加盟業齊心拚經濟。

但投身選戰以來，因個人爭議造成民眾黨同志在網路上遭受各種抹黑、謾罵與批評，他感到愧疚與不捨，在長考之下決定退出選戰，讓選戰回歸理性討論，黨內人才也能盡情揮灑，燃燒為民服務的熱情，自己的政治學分暫時「死當」，回家重修。

林致兵提到「謝謝你，謝謝妳，還有謝謝民眾黨，謝謝黨主席柯文哲」，他常問自己想做什麼，以及有否努力做或做的更好，雖然人生無時無刻都充滿著挑戰，但萬幸的是大家都有學習的機會。

而他最後也向所有支持者表達誠摯歉意與謝意，也感謝批判的網友及前輩，成為他人生路上檢討改進的養分，未來一樣抱著敢衝敢拼的創業精神，在回饋社會的路上永不缺席。

民眾黨新北市黨部證實，林致兵昨晚已經根新北黨部溝通及確認，希望站在保護黨的立場決定退選，這也已經向柯文哲及秘書長謝立功報告，不過程序上還要待今晚中央選決會做最後確認，屆時也將一併討論是否要提名新的人選參戰中和。

民眾黨新北中和議員參選人林致兵遭爆曾酒駕，他今日下午透過臉書發表退選聲明。圖／取自林致兵臉書
民眾黨新北中和議員參選人林致兵遭爆曾酒駕，他今日下午透過臉書發表退選聲明。圖／取自林致兵臉書

民眾黨 柯文哲 林致兵

延伸閱讀

參選人陷酒駕風暴民眾黨道歉 他宣布退黨：黨內無情鬥爭

民眾黨陳品杰陷酒駕風暴 臉書宣布退黨

相關新聞

張祖詒：蔡英文參加經國園區開幕式 是一個好的現象

蔡英文總統上個月參加經國七海園區開幕式，肯定前總統蔣經國過去「抗中保台」的作為。蔣經國文膽張祖詒今天在同一地點發表新書「...

民眾黨參選人因酒駕宣布退選 林致兵：政治學分暫死當

民眾黨新北中和議員參選人林致兵遭爆曾酒駕，他今日下午透過臉書發表退選聲明，表示很多同志因為自己個人爭議而被抹黑及謾罵，他...

獨／侯友宜揭連任決心 攜戴湘儀拜會前台北縣副縣長蔡家福

新北市長侯友宜今年大年初五時帶著新北市副發言人戴湘儀至新莊向前台北縣副縣長蔡家福拜年。據了解，侯友宜在聚會中暗示他將會投入...

太魯閣事故家屬陳情 蘇貞昌致歉：台鐵改革一定做

台鐵太魯閣號去年4月2日出軌釀重大死傷，行政院長蘇貞昌今天下午將接見罹難者家屬傾聽訴求。據轉述，蘇貞昌在會中除了再度向家...

與蘇貞昌會面結束 太魯閣號罹難者家屬舉行會後記者會

今天下午行政院長蘇貞昌在行政院接見太魯閣事故罹難者家屬，會後罹難者家屬及律師步出行政院並舉行記者會。

侯家軍成員呂家愷市政回顧3連發 「回憶錄」曝佈局氛圍

盛傳佈局土樹三鶯議員選戰的侯家軍成員呂家愷，晚間再度於個人粉專發布主題「市政回顧」的貼文，由於已經是連續第3天，市政回顧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。