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參選人陷酒駕風暴民眾黨道歉 他宣布退黨：黨內無情鬥爭

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨前桃園市議員參選人陳品杰。圖／取自「陳品杰市民的保護傘」
民眾黨前桃園市議員參選人陳品杰。圖／取自「陳品杰市民的保護傘」

民眾黨市議員參選人林致兵、陳品杰被爆出有酒駕紀錄，引發各界批評，黨內也炸鍋。民眾黨今表示，因提名辦法不周全，向社會大眾致歉，並宣布林致兵於今日宣布退選、陳品杰宣布退黨。陳品杰稍早也在臉書表示，「黨內同志無情的鬥爭，刀刀見骨」，還有其他政黨的虎視眈眈，自知已無法在黨內有所發揮，更不想拖累黨的發展，即日起退出民眾黨。

知情人士指出，民眾黨昨日的黨政會議中，特別討論到酒駕參選人問題，黨主席柯文哲當場表示，要求新北、桃園黨部主委要勸退涉及酒駕的參選人。

民眾黨今也發表聲明向社會大眾致歉，並宣布相關市議員被提名人的處分，林致兵宣布退選，陳品杰宣布退黨。

林致兵發表聲明表示，投身選戰以來，因個人爭議造成民眾黨同志在網路上遭受各種抹黑、謾罵與批評，感到愧疚與不捨。長考之下，決定退出選戰，讓選戰回歸理性討論，黨內有心參選的優秀人才也能盡情揮灑，燃燒為民服務的熱情，「政治的學分，致兵暫時死當，回家重修」。

陳品杰則在臉書表示，看到民眾黨這個才剛過完兩歲生日的新興政黨，在內外夾殺的情況下，黨內同志無情的鬥爭，刀刀見骨，黨外亦有其他政黨的虎視眈眈，隨時準備落井下石，自知已無法在黨內有所發揮，更不想拖累黨的發展，「事到如今，彼此祝福，互道珍重，我想是最好的方式」。

民眾黨 陳品杰 酒駕

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