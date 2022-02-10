快訊

汐止手搖店女員工確診 同事有症狀快篩陽性追南部足跡

公教年改來了 明年7月新進公務員強制提撥率為15%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／侯友宜揭連任決心 攜戴湘儀拜會前台北縣副縣長蔡家福

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜在春節期間攜戴湘儀拜會前台北縣副縣長蔡家福，尋求地方人士支持。圖／民眾提供
侯友宜在春節期間攜戴湘儀拜會前台北縣副縣長蔡家福，尋求地方人士支持。圖／民眾提供

新北市長侯友宜今年大年初五時帶著新北市副發言人戴湘儀至新莊向前台北縣副縣長蔡家福拜年。據了解，侯友宜在聚會中暗示他將會投入年底新北市長選戰，競選連任；另外，蔡家福也主動向在場人士介紹戴湘儀，表示戴將代表國民黨參加年底議員選戰。

侯友宜今年春節期間，帶著新北市副發言人戴湘儀、民政局長柯慶忠等人至蔡家福家中拜年，與會成員還有新北市議長蔣根煌、新北市立委洪孟楷、新北市議員黃林玲玲、蔡健棠等人。

與會人士解讀，侯友宜在聚會中提到要謝謝大家過去的協助，他很努力在做市政工作，包括新泰塭仔圳的開發等，「未來也會繼續努力下去，把這些工作完成」，希望大家繼續支持。換句話說，侯友宜是在間接宣布將參加年底選戰，競選連任，尋求地方人士的支持。

與會人士透露，蔡家福也在現場主動向大家提起戴湘儀未來將投入新莊區議員選戰，希望國民黨能團結一起打贏這場仗；戴湘儀隨後也簡單向大家自我介紹，並逐一與地方人士交換名片。

由於黃林玲玲準備交棒給兒子黃聖超，與現任的蔣根煌、蔡健棠都是男性，若沒有派出女性參戰，等於將婦女保障名額送給綠營，所以戴湘儀出戰新莊並沒有引起反彈，現場氣氛相當團結，藍營的共識就是一起努力，力拚4席全上。

戴湘儀回應，當天是陪市長侯友宜去拜年，感謝大家這些日子以來的幫忙，她現階段還是會先將眼前的工作做好，未來如果有其他規畫，會再向大家報告。

侯友宜在聚會中提到，未來會繼續努力做好市政工作，希望大家能多幫忙。圖／民眾提供
侯友宜在聚會中提到，未來會繼續努力做好市政工作，希望大家能多幫忙。圖／民眾提供

戴湘儀 侯友宜

延伸閱讀

新北暴增17例3條傳播鏈 侯友宜：只要堵住就不會擴大

林口公車轉運站啟用 即起3個月享降一段票優惠

視察林口轉運站營運狀況 侯友宜：4公車路線享票價優惠

馬英九辦公室收恐嚇信威脅 侯友宜：快速破案遏止歪風

相關新聞

張祖詒：蔡英文參加經國園區開幕式 是一個好的現象

蔡英文總統上個月參加經國七海園區開幕式，肯定前總統蔣經國過去「抗中保台」的作為。蔣經國文膽張祖詒今天在同一地點發表新書「...

民眾黨參選人因酒駕宣布退選 林致兵：政治學分暫死當

民眾黨新北中和議員參選人林致兵遭爆曾酒駕，他今日下午透過臉書發表退選聲明，表示很多同志因為自己個人爭議而被抹黑及謾罵，他...

獨／侯友宜揭連任決心 攜戴湘儀拜會前台北縣副縣長蔡家福

新北市長侯友宜今年大年初五時帶著新北市副發言人戴湘儀至新莊向前台北縣副縣長蔡家福拜年。據了解，侯友宜在聚會中暗示他將會投入...

太魯閣事故家屬陳情 蘇貞昌致歉：台鐵改革一定做

台鐵太魯閣號去年4月2日出軌釀重大死傷，行政院長蘇貞昌今天下午將接見罹難者家屬傾聽訴求。據轉述，蘇貞昌在會中除了再度向家...

與蘇貞昌會面結束 太魯閣號罹難者家屬舉行會後記者會

今天下午行政院長蘇貞昌在行政院接見太魯閣事故罹難者家屬，會後罹難者家屬及律師步出行政院並舉行記者會。

侯家軍成員呂家愷市政回顧3連發 「回憶錄」曝佈局氛圍

盛傳佈局土樹三鶯議員選戰的侯家軍成員呂家愷，晚間再度於個人粉專發布主題「市政回顧」的貼文，由於已經是連續第3天，市政回顧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。