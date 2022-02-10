獨／侯友宜揭連任決心 攜戴湘儀拜會前台北縣副縣長蔡家福

新北市長侯友宜今年大年初五時帶著新北市副發言人戴湘儀至新莊向前台北縣副縣長蔡家福拜年。據了解，侯友宜在聚會中暗示他將會投入年底新北市長選戰，競選連任；另外，蔡家福也主動向在場人士介紹戴湘儀，表示戴將代表國民黨參加年底議員選戰。

侯友宜今年春節期間，帶著新北市副發言人戴湘儀、民政局長柯慶忠等人至蔡家福家中拜年，與會成員還有新北市議長蔣根煌、新北市立委洪孟楷、新北市議員黃林玲玲、蔡健棠等人。

與會人士解讀，侯友宜在聚會中提到要謝謝大家過去的協助，他很努力在做市政工作，包括新泰塭仔圳的開發等，「未來也會繼續努力下去，把這些工作完成」，希望大家繼續支持。換句話說，侯友宜是在間接宣布將參加年底選戰，競選連任，尋求地方人士的支持。

與會人士透露，蔡家福也在現場主動向大家提起戴湘儀未來將投入新莊區議員選戰，希望國民黨能團結一起打贏這場仗；戴湘儀隨後也簡單向大家自我介紹，並逐一與地方人士交換名片。

由於黃林玲玲準備交棒給兒子黃聖超，與現任的蔣根煌、蔡健棠都是男性，若沒有派出女性參戰，等於將婦女保障名額送給綠營，所以戴湘儀出戰新莊並沒有引起反彈，現場氣氛相當團結，藍營的共識就是一起努力，力拚4席全上。