億蔣經國執政國家一天比一天好 吳伯雄嘆現況:不勝唏噓

前總統蔣經國文膽張祖詒今天發表新書「總統與我」，書中記述跟隨蔣經國工作的點滴。前副總統蕭萬長今出席新書發表會時表示，台灣的政治經濟文化榮景，都是蔣經國擔任行政院長、總統16年奠定的基礎；國民黨前主席吳伯雄則感嘆，當年國家一天比一天好，有進步的感覺，「現在想起來，不勝唏噓」。

今新書發表會，前總統馬英九、蔣經國基金會董事長錢復、前副總統蕭萬長、國民黨前主席吳伯雄、前副總統吳敦義等人皆出席致意。

蕭萬長致詞時表示，蔣經國先生雖然已經過世34年，但為國家奮鬥的精神，依然記憶猶新。他也回憶，民國70年受蔣經國邀請擔任國際貿易局局長，面對我國國際處境困難、經貿發展起步階段的種種難題，向蔣報告後，都能獲得立即且很好的處理結果。

蕭萬長也說，蔣經國任內推動十大建設，奠定國家現代化基礎，台灣政治經濟文化的榮景，都是蔣擔任行政院長、總統的16年奠定的基礎，「我們國家有像經國先生這樣的領導人，是全國同胞很大福氣」。

吳伯雄致詞時則回憶，蔣經國任內他擔任桃園縣長，適逢蔣推動十大建設，為桃園縣帶來國際機場、高速公路等重大建設，他後來擔任內政部長時，也遇到政治開放、解嚴、組黨等問題，還有國安法、人民團體等重要法案，過程都歷歷在目。