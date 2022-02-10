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屏東女醫師和同住子女3人確診 足跡至苗栗、台中、高雄

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
某家族跨縣市群聚感染已有6人確診，其中3例為住屏東潮州鎮女醫師母子共3人，縣府今天在潮州鎮中山公園設篩檢站，2月5日到8日曾至診所看診的民眾或陪醫者前往篩檢。記者劉學聖／攝影
某家族跨縣市群聚感染已有6人確診，其中3例為住屏東潮州鎮女醫師母子共3人，縣府今天在潮州鎮中山公園設篩檢站，2月5日到8日曾至診所看診的民眾或陪醫者前往篩檢。記者劉學聖／攝影

中央流行疫情指揮中心今天公佈某家族跨縣市群聚感染案，該家族已有6人確診，其中3例為住屏東潮州鎮的潮榮聯合診所復健科50歲女醫師，和同住的16、19歲子女，女醫師2月5日至8日有263人前往看診，縣府匡列疫調217人採驗，15名診所員工PCR採陰，今天上午到潮州篩檢站259人也採陰；另女醫師家族旅遊和用餐足跡包括苗栗、台中、高雄和潮州鎮共10處。

縣府衛生局長施承貴說，中央今天公佈某家族跨縣市群聚感染案，目前同一家族已有6人確診，其中3例案號19440、19441、19468在屏東縣，為母子關係，而確診者之一為潮州鎮潮榮聯合診所復健科女醫師，2月5日至8日有263人前往看診，縣府連同確診者親友擴大匡列疫調中，目前共匡列217人採驗，包括109人居家隔離，108人自主健康管理。

他說，女醫師一家人曾於2月2日至2月4日，與同家族親友至苗栗旅遊，2月5日回高雄岡山娘家聚餐，之後因家族中一名親屬2月8日發病確診（案號19431），該名醫師使用家用快篩試劑篩檢，結果呈現陽性，經送醫再採驗仍為陽性而確診，其就讀大學的女兒、高中兒子採驗後也確診。

縣府疫調發現，該名醫師為復健科醫師，2月5日至8日共看診263人，其中本縣有257人，但民眾復建不一定會接觸到醫師，疫調單位漏夜調閱相關資料，逐一詢問是否有實際接觸到醫師，若有就匡列隔離，否則就採檢後自主健康管理；另6名外縣市看診民眾，縣府衛生局也連絡提醒就近至所在地醫療院所篩檢。

此外，縣府也公佈另名高雄市確診者案號「19435」至屏東縣足跡，是8日公佈高雄二對確診情侶之一案號19434的家人，19435曾於2月6日、7日至恆春鎮肥春號咖啡、阿利海產店，請曾至相關場所民眾注意自主健康監測。

縣長潘孟安說，縣府於9日晚間接獲流行疫情指揮中心通報後，因應Omicron傳播迅速，必須料敵從寬，為避免疫情出現破口，決議比照之前防堵Delta病毒時採取精準疫調及擴大篩檢，築起防火圈，並協調防疫旅館及防疫車輛，協助載送及安置需居隔民眾。

他說，縣府今天一早在潮州鎮中山公園緊急開設社區篩檢站，連續2天提供免費篩檢服務。籲請2月5日到8日曾至該診所看診的民眾或陪醫者盡快前往篩檢，並誠實配合疫調，共同防堵疫情擴散；縣府也在北中南的屏東市國仁醫院、潮州鎮茂隆骨科、恆春鎮南門醫院增設3處篩檢站：有疑慮民眾可就近篩檢。

他說，明天2月11日各級學校開學，將依中央流行疫情指揮中心規範高級中等以下學校的停課標準，1班有1位師生確診，該班停課14天；1校有2位以上師生確診，則該校停課14天。倘若停課，各校也做好停課不停學準備，隨時啟動線上教學，不影響學生的受教權。

某家族跨縣市群聚感染已有6人確診，其中3例為住屏東潮州鎮女醫師母子共3人，縣府今天在潮州鎮中山公園設篩檢站，2月5日到8日曾至診所看診的民眾或陪醫者前往篩檢。記者劉學聖／攝影
某家族跨縣市群聚感染已有6人確診，其中3例為住屏東潮州鎮女醫師母子共3人，縣府今天在潮州鎮中山公園設篩檢站，2月5日到8日曾至診所看診的民眾或陪醫者前往篩檢。記者劉學聖／攝影
某家族跨縣市群聚感染已有6人確診，其中3例為住屏東潮州鎮的潮榮聯合診所復健科50歲女醫師，和同住的16、19歲子女，衛生局在足跡地展開清消。圖／屏東縣政府提供
某家族跨縣市群聚感染已有6人確診，其中3例為住屏東潮州鎮的潮榮聯合診所復健科50歲女醫師，和同住的16、19歲子女，衛生局在足跡地展開清消。圖／屏東縣政府提供
某家族跨縣市群聚感染已有6人確診，其中3例為住屏東潮州鎮女醫師母子共3人，縣府今天在潮州鎮中山公園設篩檢站，2月5日到8日曾至診所看診的民眾或陪醫者前往篩檢。記者劉學聖／攝影
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某家族跨縣市群聚感染已有6人確診，其中3例為住屏東潮州鎮的潮榮聯合診所復健科50歲女醫師，和同住的16、19歲子女，衛生局在足跡地展開清消。圖／屏東縣政府提供
某家族跨縣市群聚感染已有6人確診，其中3例為住屏東潮州鎮的潮榮聯合診所復健科50歲女醫師，和同住的16、19歲子女，衛生局在足跡地展開清消。圖／屏東縣政府提供

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