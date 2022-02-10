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張祖詒發表「總統與我」 錢復：世界第一個104歲出書的

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導

前總統蔣經國文膽張祖詒今天在蔣經國圖書館舉辦「總統與我」新書發表會。蔣經國基金會董事長錢復致詞表示，張祖飴是全世界首位104歲出書的，這也是經國園區開幕來舉辦的第一個新書發表會。張祖詒說蔣經國會用他是「奇緣」，但事實上蔣經國早年用人經過多方考核、了解，張祖詒也證明了蔣經國有識人之明。

錢復說，蔣經國在擔任行政院副院長時，就很注意張祖詒所提供的的文稿；後來蔣經國接任行政院長時，要去立法院報告，報告內容由張祖詒處理，而蔣經國一個字都沒動，因為他老早就對張祖詒觀察的很仔細了。

錢復表示，張祖詒說，蔣經國請他做許多超過他職務應該做的事情。這也是其來有自，當時蔣經國請張祖詒作行政院第一秘書室主任，不到10個月就提升到副秘書長，分派他很多種要的工作，甚至請張祖詒陪伴張學良，這完全是蔣經國有識人之明。

錢復稱讚張祖詒的文章非常平易化， 本來總統的文稿就應該是這樣，這不是寫給學問特別好的人看的。他也說，蔣經國為人太謙虛，絕對不許別人給他寫自傳，不像前總統蔣中正，有日記抄本許多文件，大家要替蔣公寫東西輕鬆的很，「但要替蔣經國寫，除了文件檔案之外，大概只有看張祖詒的書」。

蔣經國 錢復 行政院

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