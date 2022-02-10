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馬英九：最佩服蔣經國與張祖詒 雖出生威權但終結威權

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前總統馬英九。記者吳亮賢／攝影
前總統馬英九。記者吳亮賢／攝影

前總統蔣經國文膽張祖詒「總統與我」新書發表會，選在剛開幕的蔣經國圖書館舉行，別具意義。前總統馬英九出席致詞表示，蔣經國和張祖詒令他最感佩的，就是他們同樣出身威權體制，卻能夠毫無罣礙親手終結威權體制，帶來人民期盼的民主改革，「蔣經國是中華民國有史以來最受歡迎的總統，張祖詒功不可沒」。

馬英九表示，張祖詒是他34年前的「老長官」，當年學成歸國擔任總統府第一局副局長，張祖詒剛好是他的直屬長官，這段時間對他盡心調教，「學習祖詒先生的見識與經驗，這是我35年公務生涯最實用的在職訓練。

馬英九回憶，1987年3月某一天，蔣經國突然問他最近有沒有什麼特別的事情？他回答，有一些老兵穿著上書「想家」的白袍，在西門町遊行陳情，希望政府開放大陸探親。蔣經國向他表示，這事我已經交代張祖詒了。後來張向他說，蔣經國已指示開放探親，他就在張祖詒的指導下草擬方案。

馬英九說，他私下稱這個探親方案為「穎考專案」，蔣經國核定後交中央黨部及行政院處理。在1987年11月2日開始受理。兩岸人民隔絕38年，一旦開放，民間互動立即暴增，兩岸關係突飛猛進，人民肯定，世界矚目。

馬英九表示，張祖詒追隨蔣經國16年，當時正是台灣政治、經濟、社會各方面脫胎換骨的年代，張祖飴以核心幕僚與文膽的視角，詳實留下了當時的見聞，包括在行政院時代的十大建設、總統府時代的兩岸關係與民主改革，都是大格局、高難度的變革。其中許多幕後協調從未公開，相當珍貴。

蔣經國 馬英九 探親

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