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民眾黨陳品杰陷酒駕風暴 臉書宣布退黨
民眾黨桃園市第一選區議員提名人陳品杰，被網紅四叉貓爆料曾經酒駕，雖然他日前在臉書道歉，似乎仍無法止血。陳品杰今天在臉書表示，「自知已無法在黨內有所發揮，更不想拖累黨的發展」，因此決定即起退出民眾黨。
網紅四叉貓先前爆料，民眾黨公布各縣市議員提名人名單中，有2人有酒駕記錄，包括新北第六選區提名人林致兵，與桃園第一選區提名人陳品杰。陳品杰事後在臉書坦言，當年確實酒駕，但絕對沒有為了要躲避酒駕紀錄而改名，也不會迴避曾經犯過的錯誤。
事發多日，陳品杰今天在臉書表示，「酒駕事件」近來成了黨內外對手攻擊的目標，即使當年他主動配合酒測，連法院都沒進過，也沒有前科紀錄，卻看到黨內同志無情的鬥爭，刀刀見骨，黨外亦有其他政黨的虎視眈眈，隨時準備落井下石。
他自知無法在黨內有所發揮，更不想拖累黨的發展，「事到如今，彼此祝福，互道珍重，我想是最好的方式」。
陳品杰表示，自己曾是軍人，「厭惡政治惡鬥，痛恨黑金亂政」，民眾黨成立後，他決定回到桃園開疆闢土，2年下來，他領導的民眾黨桃園區服務處，幾乎沒有任何資源的挹注，只靠著志工伙伴、自身人脈，快速幫助民眾黨在地方建立品牌形象，換取群眾的熱情，公投選舉活動起跑以來，也沒有鋪張浪費每一塊錢，以最節約的方式進行文宣、廣告。
陳品杰說，如今身上的「Tiffany blue」已太沈重，謝謝黨內同志這段時間的支持，他會帶著這些美好回憶繼續堅持理想，也期待民眾黨可以蓬勃發展，讓台灣政治文化能夠早日翻轉。
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