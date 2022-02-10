快訊

新北+17急發2千封簡訊 汐止確診手搖員工「這7天」都上班

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民眾黨陳品杰陷酒駕風暴 臉書宣布退黨

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
民眾黨桃園市第一選區議員提名人陳品杰，被網紅四叉貓爆料曾經酒駕，今天他在臉書宣布即起退出民眾黨。圖／取自陳品杰臉書
民眾黨桃園市第一選區議員提名人陳品杰，被網紅四叉貓爆料曾經酒駕，今天他在臉書宣布即起退出民眾黨。圖／取自陳品杰臉書

民眾黨桃園市第一選區議員提名人陳品杰，被網紅四叉貓爆料曾經酒駕，雖然他日前在臉書道歉，似乎仍無法止血。陳品杰今天在臉書表示，「自知已無法在黨內有所發揮，更不想拖累黨的發展」，因此決定即起退出民眾黨。

網紅四叉貓先前爆料，民眾黨公布各縣市議員提名人名單中，有2人有酒駕記錄，包括新北第六選區提名人林致兵，與桃園第一選區提名人陳品杰。陳品杰事後在臉書坦言，當年確實酒駕，但絕對沒有為了要躲避酒駕紀錄而改名，也不會迴避曾經犯過的錯誤。

事發多日，陳品杰今天在臉書表示，「酒駕事件」近來成了黨內外對手攻擊的目標，即使當年他主動配合酒測，連法院都沒進過，也沒有前科紀錄，卻看到黨內同志無情的鬥爭，刀刀見骨，黨外亦有其他政黨的虎視眈眈，隨時準備落井下石。

他自知無法在黨內有所發揮，更不想拖累黨的發展，「事到如今，彼此祝福，互道珍重，我想是最好的方式」。

陳品杰表示，自己曾是軍人，「厭惡政治惡鬥，痛恨黑金亂政」，民眾黨成立後，他決定回到桃園開疆闢土，2年下來，他領導的民眾黨桃園區服務處，幾乎沒有任何資源的挹注，只靠著志工伙伴、自身人脈，快速幫助民眾黨在地方建立品牌形象，換取群眾的熱情，公投選舉活動起跑以來，也沒有鋪張浪費每一塊錢，以最節約的方式進行文宣、廣告。

陳品杰說，如今身上的「Tiffany blue」已太沈重，謝謝黨內同志這段時間的支持，他會帶著這些美好回憶繼續堅持理想，也期待民眾黨可以蓬勃發展，讓台灣政治文化能夠早日翻轉。

民眾黨 酒駕 桃園 四叉貓 陳品杰

延伸閱讀

民眾黨市議員提名人爆酒駕爭議 傳柯文哲要求勸退

台中警務員酒駕擦撞記大過調職 大甲警分局：加重懲處

軍人酒駕勒令退伍！ 喝酒隔天車禍涉酒駕依法嚴辦

民眾黨人士：酒駕參選人曾威脅黨中央 主管卻無能處理

相關新聞

被周玉蔻點名選北市長、把防疫交給陳建仁 陳時中回應了

資深媒體人周玉蔻今在廣播節目「新聞放鞭炮」上表示，衛福部部長陳時中某個時間點可以功成身退，去選台北市長，之後成立台灣模式...

兩岸後疫情困境 大陸為清零付巨大代價、台灣難拆因病毒築起的心理高牆

如果對照全球新冠確診人數，台灣絕對稱得上是歲月靜好，全球疫情令人沮喪地呈現了失控與棄守狀態。美國約翰霍普金斯大學統計，因為Omicron變異株的超強感染力，全球確診人數突破4億人，累計死亡病例超576萬例。更令人驚異的是，從3億到4億人，只短短一個月...

億蔣經國執政國家一天比一天好 吳伯雄嘆現況:不勝唏噓

前總統蔣經國文膽張祖詒今天發表新書「總統與我」，書中記述跟隨蔣經國工作的點滴。前副總統蕭萬長今出席新書發表會時表示，台灣...

張祖詒發表「總統與我」 錢復：世界第一個104歲出書的

前總統蔣經國文膽張祖詒今天在蔣經國圖書館舉辦「總統與我」新書發表會。蔣經國基金會董事長錢復致詞表示，張祖飴是全世界首位1...

馬英九：最佩服蔣經國與張祖詒 雖出生威權但終結威權

前總統蔣經國文膽張祖詒「總統與我」新書發表會，選在剛開幕的蔣經國圖書館舉行，別具意義。前總統馬英九出席致詞表示，蔣經國和...

民眾黨陳品杰陷酒駕風暴 臉書宣布退黨

民眾黨桃園市第一選區議員提名人陳品杰，被網紅四叉貓爆料曾經酒駕，雖然他日前在臉書道歉，似乎仍無法止血。陳品杰今天在臉書表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。