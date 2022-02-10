施能傑請辭獲准 行政院：蘇俊榮接任人事長、副人事長李秉洲

如果對照全球新冠確診人數，台灣絕對稱得上是歲月靜好，全球疫情令人沮喪地呈現了失控與棄守狀態。美國約翰霍普金斯大學統計，因為Omicron變異株的超強感染力，全球確診人數突破4億人，累計死亡病例超576萬例。更令人驚異的是，從3億到4億人，只短短一個月...

2022-02-10 16:34