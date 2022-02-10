快訊

新北+17急發2千封簡訊 汐止確診手搖員工「這7天」都上班

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被周玉蔻點名選北市長、把防疫交給陳建仁 陳時中回應了

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君謝承恩／台北即時報導
陳時中今在防疫記者表示，態度已表達很清楚，等疫情穩定才會離開崗位，更笑稱「周玉蔻可以自己來問啦！」圖／指揮中心提供
陳時中今在防疫記者表示，態度已表達很清楚，等疫情穩定才會離開崗位，更笑稱「周玉蔻可以自己來問啦！」圖／指揮中心提供

資深媒體人周玉蔻今在廣播節目「新聞放鞭炮」上表示，衛福部部長陳時中某個時間點可以功成身退，去選台北市長，之後成立台灣模式指揮中心，由不選市長的副總統陳建仁來做；更說「陳時中階段性任務結束，不必扭扭捏捏說沒完成防疫不能選市長」。對此，指揮中心指揮官陳時中今在防疫記者表示，態度已表達很清楚，等疫情穩定才會離開崗位，更笑稱「周玉蔻可以自己來問啦！」

周玉寇在廣播節目上表示，指揮中心要把疫情防護翻新一頁，走另外一個精神；另外領導氛圍，陳時中階段性任務結束，不必扭扭捏捏說，沒完成防疫不能選市長，「他很優秀他要選市長，還有另外一個優秀團隊可以接指揮中心，那叫做陳建仁」。她更表示「不覺得我很聰明嗎？民進黨要付我諮詢顧問費吧？」

而今天在記者會上，許多媒體就周的看法多次陳時中。陳時中一開始僅回「謝謝指教」，之後再被問到是否被徵召時表示，「態度已經表達很清楚，就是要疫情穩定，我才能離開這個崗位」。

但媒體仍不放棄，繼續詢問陳時中是否考慮將防疫工作交給前副總統陳建仁，自己去選台北市長。但陳時中表示，陳副總統不論公衛或職位上都是台灣傑出領導者，專業上指揮中心隨時與他保持聯繫。而他也忍不住表示「叫周玉蔻自己來問啦！」

陳時中 疫情 周玉蔻 陳建仁 北市

延伸閱讀

跨縣群聚北市微解封生變？陳時中：二級警戒內都不反對

下半年出入境鬆綁可出國玩？ 陳時中：旅遊和解封是兩件事

春節增4起家庭群聚釀24人確診 陳時中：近兩日警惕觀察

疫苗爭議、脫罩嗨歌太傷？陳時中防疫第2年網路好感度降43%

相關新聞

被周玉蔻點名選北市長、把防疫交給陳建仁 陳時中回應了

資深媒體人周玉蔻今在廣播節目「新聞放鞭炮」上表示，衛福部部長陳時中某個時間點可以功成身退，去選台北市長，之後成立台灣模式...

兩岸後疫情困境 大陸為清零付巨大代價、台灣難拆因病毒築起的心理高牆

如果對照全球新冠確診人數，台灣絕對稱得上是歲月靜好，全球疫情令人沮喪地呈現了失控與棄守狀態。美國約翰霍普金斯大學統計，因為Omicron變異株的超強感染力，全球確診人數突破4億人，累計死亡病例超576萬例。更令人驚異的是，從3億到4億人，只短短一個月...

億蔣經國執政國家一天比一天好 吳伯雄嘆現況:不勝唏噓

前總統蔣經國文膽張祖詒今天發表新書「總統與我」，書中記述跟隨蔣經國工作的點滴。前副總統蕭萬長今出席新書發表會時表示，台灣...

張祖詒發表「總統與我」 錢復：世界第一個104歲出書的

前總統蔣經國文膽張祖詒今天在蔣經國圖書館舉辦「總統與我」新書發表會。蔣經國基金會董事長錢復致詞表示，張祖飴是全世界首位1...

馬英九：最佩服蔣經國與張祖詒 雖出生威權但終結威權

前總統蔣經國文膽張祖詒「總統與我」新書發表會，選在剛開幕的蔣經國圖書館舉行，別具意義。前總統馬英九出席致詞表示，蔣經國和...

民眾黨陳品杰陷酒駕風暴 臉書宣布退黨

民眾黨桃園市第一選區議員提名人陳品杰，被網紅四叉貓爆料曾經酒駕，雖然他日前在臉書道歉，似乎仍無法止血。陳品杰今天在臉書表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。