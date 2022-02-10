被周玉蔻點名選北市長、把防疫交給陳建仁 陳時中回應了

資深媒體人周玉蔻今在廣播節目「新聞放鞭炮」上表示，衛福部部長陳時中某個時間點可以功成身退，去選台北市長，之後成立台灣模式指揮中心，由不選市長的副總統陳建仁來做；更說「陳時中階段性任務結束，不必扭扭捏捏說沒完成防疫不能選市長」。對此，指揮中心指揮官陳時中今在防疫記者表示，態度已表達很清楚，等疫情穩定才會離開崗位，更笑稱「周玉蔻可以自己來問啦！」

周玉寇在廣播節目上表示，指揮中心要把疫情防護翻新一頁，走另外一個精神；另外領導氛圍，陳時中階段性任務結束，不必扭扭捏捏說，沒完成防疫不能選市長，「他很優秀他要選市長，還有另外一個優秀團隊可以接指揮中心，那叫做陳建仁」。她更表示「不覺得我很聰明嗎？民進黨要付我諮詢顧問費吧？」

而今天在記者會上，許多媒體就周的看法多次陳時中。陳時中一開始僅回「謝謝指教」，之後再被問到是否被徵召時表示，「態度已經表達很清楚，就是要疫情穩定，我才能離開這個崗位」。

但媒體仍不放棄，繼續詢問陳時中是否考慮將防疫工作交給前副總統陳建仁，自己去選台北市長。但陳時中表示，陳副總統不論公衛或職位上都是台灣傑出領導者，專業上指揮中心隨時與他保持聯繫。而他也忍不住表示「叫周玉蔻自己來問啦！」