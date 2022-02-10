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為保護李登輝和維持黨內穩健 蔣經國當年不設副主席

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前總統蔣經國文膽張祖詒今天發表新書「總統與我」。記者劉宛琳／攝影
前總統蔣經國文膽張祖詒今天發表新書「總統與我」。記者劉宛琳／攝影

前總統蔣經國文膽張祖詒今天發表新書「總統與我」，回憶當初蔣經國不設副主席，原來是為了保護時任副總統李登輝。蔣經國當時指李登輝「黨齡尚淺，黨內資望不足，過早觸摸黨魁或副黨魁的冠冕，不見得一定有利。」讓他認為是明智的抉擇。

張祖詒指出，74年10月，蔣經國主持國民黨中常會後，「我已否決了他們設副主席的建議。」張祖詒回答：「您作了明智的抉擇。」

張祖詒說，大約在決策2個月前，蔣經國曾經和他談及黨要不要設副主席的問題。當時就有不少人認為，副總統人選既已產生，就應順理成章，考慮循例恢復設置副主席。言外之意，當然是指李副總統（李登輝）應可兼任黨副主席。

不過，張祖飴說，那時蔣經國未作明確表示，他在考慮，當時黨中央常會採取由全體中常委輪流主持會議（主席不克親自主持時），就是黨中央短期內暫時採「集體領導」，等到運作相當熟時，再由全代會推選副主席。

張祖詒觀察到，蔣經國未曾明指李登輝，但有幾句話卻是為李著想，他說：「黨齡尚淺，黨內資望不足，過早觸摸黨魁或副黨魁的冠冕，不見得一定有利。」很明顯當時蔣經國不急於在黨內增設副主席，應是正確和穩健的決策。

張祖詒說，但幕後推動者急於鞏固權位，乃請幾位中常委，正式出面向主席提出建議，於是總統兼黨主席不得不作出明白的否決。

張祖詒說，當時他自己對蔣經國說這是「明智的抉擇」。對照蔣經國辭世後2個星期，國民黨中常會倉促通過推選李登輝為黨代理主席，前後對照，後者不免予人有草率。

蔣經國 李登輝 中常會

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