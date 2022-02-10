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拜登政府將推出「印太經濟架構」 我積極推動參與

聯合報 / 記者張加／即時報導
美國總統拜登。美聯社
美國總統拜登。美聯社

美國拜登政府將推出「印太經濟架構」，美國商會報告建議拜登政府洽簽數位貿易協議應納入台灣；外交部發言人歐江安今表示，印太經濟架構的具體細節尚待美方公布，但我方會與美方保持密切聯繫，也會積極推動參與。

歐江安今在線上例行新聞說明會回應相關提問指出，對於美國擬透過推動「印太經濟架構」等機制，積極強化與印太國家經貿關係，外交部表達歡迎與支持；我方會持續就此架構的目標及運作模式等交換意見。

歐江安說，外交部與各相關部會與美方保持聯繫，透過台美既有的經貿合作機制與對話管道，深化台美在供應鏈韌性、基礎建設等多元議題合作，並推動參與印太經濟整合。

美國總統拜登於去年10月東亞峰會表示，美國將與夥伴共同研議成立「印太經濟架構」，內容將涵蓋貿易推廣、數位經濟及科技標準、供應鏈韌性、減碳及潔淨能源、基礎建設、勞動標準等議題；美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、貿易代表戴琪（Katherine Tai）、國務卿布林肯（Antony Blinken）去年底訪問東亞期間，也曾與相關國家有所討論，目前經濟架構的具體細節尚待美方公布。

美國商會9日發布有關數位貿易的報告建議，美國應迅速採取行動，與主要合作夥伴就數位貿易協議進行談判；報告指美國應與理念相近的好夥伴協商洽簽數位貿易協議，並稱這群好夥伴為「數位十二」（Digital Dozen），包括台灣、加拿大、英國、日本、南韓、澳洲、紐西蘭、智利等都是潛在合適合作夥伴。

美國 外交部 歐江安 拜登

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