台南市長謝龍介爭取國民黨提名 黃偉哲和陳亭妃回應了

下屆台南市長選舉，國民黨市議員謝龍介今天表態參加黨的機制爭取提名，民進黨台南市長黃偉哲爭取連任，他今天受訪時，肯定謝龍介是強的對手，所以民進黨也要推出強的人選，也希望是君子之爭；對民進黨而言，選舉沒有那一個縣市是穩的，不管誰出來挑戰都是嚴陣以待。

民進黨六都市長由黨主席提名，是否希望提前定案？黃偉哲說一切尊重黨中央的機制及提名時程，對選情沒有樂觀的本錢只有努力耕耘，對於謝龍介認為不是沒有機會，是因民進黨未完全整合還是有分裂，黃偉哲認為「民進黨更要小心避免黨內的分裂，更應該團結」。

立委陳亭妃指出，針對縣市長提名機制民進黨定案比國民黨更早，六都首長是由主席提名，民進黨也成立選對會，由府會黨的高層來組成，這次也有別於以往，希望從行政團隊及未來選舉團隊共同組成堅強的國家隊，這也是給人民期待對政府有信心，相信選對會或主席的提名希望能讓人民更有感。