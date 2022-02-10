蔡英文：政府會在今年成立數位發展部 讓台灣優勢持續

蔡英文總統今天上午接見「110資訊月『傑出資訊人才獎』得獎者暨主辦單位代表」，強調政府將會在今年成立數位發展部，推動數位轉型，讓台灣在數位發展方面的優勢能夠持續領先世界。

今天訪賓包括信驊科技公司董事長林鴻明、台北市電腦公會榮譽理事長童子賢及資訊月活動委員會主任委員劉瑞復等，經濟部次長林全能也在座。

蔡總統致詞時表示，每年一度的資訊月活動，呈現台灣整體資通訊產業成果的重要平台，讓大家能共同見證台灣資通訊產業的創新研發能量。她也肯定經濟部多年來對資訊月的高度支持，並感謝主辦單位的用心，讓這些精采的科技應用成果可以呈現在國人面前。

蔡總統強調，台灣的資通訊產業，在近幾年來有非常關鍵性的進展。政府將會在今年成立數位發展部，最重要的任務就是推動數位轉型，並且讓台灣在數位發展方面的優勢能夠持續領先世界。要完成這個目標，需要所有先進的支持，政府也會繼續投入更多資源，跟大家一起來努力。

蔡總統指出，因為疫情的關係，這次資訊月採取線上舉行，目前還在持續進行當中。她也鼓勵民眾一起來參與，了解在大環境的衝擊之下，台灣如何應用科技來回應各種問題和挑戰。事實上，每年資訊月都會進行傑出資訊人才的選拔，她除了要恭喜所有得獎人獲得這項榮耀，也感謝大家的努力，帶動台灣資通訊領域在各方面的重大進展。

蔡總統提到，今年有許多得獎者都與政府積極推動的六大核心戰略產業的項目相關，包括半導體產業、雲端服務、大數據應用及精準醫療等。感謝所有得獎者讓台灣在全球產業鏈占有關鍵地位，且持續在數位應用的領域，創造出更多新的機會和可能。例如將數位科技應用在醫療預測及診斷、災害預測及防治，甚至是應用在地方創生，輔導企業轉型。

蔡總統認為，資通訊科技的進步，帶來的不只是產業上的成就，更能透過科技解決問題，提升民眾生活品質，也提高整體社會的應變能力。這次也有幾位得獎者在教育領域長期耕耘，讓台灣整體資通訊應用能力不斷往下扎根。