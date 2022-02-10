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北市長選舉藍白合不易 郝龍斌：做好不能談也能戰勝準備
年底台北市長選戰即將開打，國民黨前副主席郝龍斌日前拋出「藍白合」再吹皺一池春水。郝今天表示，他的出發點是認為在野要能把在野力量發揮到最大，才能監督制衡民進黨，但國民黨就算在不能談的情況下也要做好戰勝準備。
郝龍斌說，民眾黨說「能戰就戰、能談就談」這句話講的很好，如果大家都有意願談，看怎樣讓兩黨在選舉中的利益極大化的話，但從國民黨的角度當然是要「能戰才能和」，就算在不能談的情況下也要做好戰勝準備。
郝龍斌表示，目前民調結果很清楚顯示，國民黨立委蔣萬安是現在國民黨，甚至是藍白兩黨的最強人選。
郝龍斌說，台北市副市長黃珊珊有行政歷練，也在地方做過幾任台北市議員，是很強的人選，但若就當前台北市長選舉態勢來看，黃要參選，與蔣萬安之間還有很明顯的差距。
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