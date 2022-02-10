陸暫停進口立陶宛牛肉 外交部嚴正譴責政治霸凌

中國大陸不滿立陶宛與台灣增進關係，持續以政治、經濟等手段向立陶宛施壓，9日宣布暫停立陶宛牛肉進口；我外交部嚴正譴責中方持續以不當的政治霸凌跟經濟威迫來施壓立陶宛，並表示北京的威權霸凌行徑絕不為世界各國所容。

此外，回應北京針對索馬利蘭外長瑞格薩訪台的批評，外交部亞非司副司長吳正偉今表示，中國不應將其虛構的「一中原則」強迫其他國家、國際組織及國際企業做出違背意願與事實的不實論述；中方還繼續複製貼上此虛偽說法，干預涉入其他國家的對外事務，這才是真正的損人不利己。

外交部發言人歐江安今在線上例行記者說明會指出，對於中方透過一系列惡劣手段施壓立陶宛，且不斷破壞以規則為基礎的世界經貿秩序表達譴責；中方對於立陶宛的制裁或不當經濟壓迫，不僅影響到立陶宛，也影響到整個歐洲地區以及世界經貿秩序。

歐江安指出，事實上美、英、法、德及許多歐洲國家都紛紛支持力挺立陶宛，譴責中方針對立國經濟制裁的霸凌作為；歐盟執委會也針對中國大陸歧視性的貿易作為，正式向WTO提訟。

歐江安表示，中國對立陶宛的政治、經濟脅迫打壓，公然侵害立國國家主權，肆意違反國際貿易規則，擾亂經濟秩序，這樣的威權霸凌行徑絕不為世界各國所容；台灣將堅定與國際民主盟友團結一致，持續以實際行動支持立陶宛度過難關，維護雙方緊密合作夥伴關係，展現民主陣營的團結與韌性。

中國大陸外交部發言人趙立堅9日談及索馬利蘭官員訪台，稱民進黨當局不但自己圖謀搞分裂，還煽風點火，破壞別國獨立和統一，損人不利己，到頭來只會搬起石頭砸自己的腳。