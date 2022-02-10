民進黨新北各區席次提名出爐 蘇英系提婦保黃琳免初選

2022地方選戰逐步逼近，民進黨中央昨日召開選對會工作小組，議員初選時程預計在4月6日至5月31日全民調。六都中僅新北黨部因細部有些選區還意見，但大致已經底定。民進黨新北市黨部選對會昨敲定提名37席市議員，今日將送執委會核定。其中新店選區預計提名2席，是否要有婦女保障名額，英系、蘇系和正國會仍沒有共識。

民進黨新北市黨部選對會昨敲定提名37席市議員，第1選區（淡水、三芝、八里、石門）提名2席、第2選區（五股、泰山、林口）提名2席、第3選區（新莊區）提名4席、第4選區（三重、蘆洲區）提名6席、第5選區（板橋區）提名5席、第6選區（中和區）提名3席、第7選區（永和區）提名2席、第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌區）提名6席、第9選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來區）提名2席、第10選區（瑞芳、平溪、雙溪、貢寮區）提名1席、第11選區（汐止、金山、萬里區）提名2席、第12選區（平地原住民）提名1席、第13選區（山地原住民）提名1席。

其中因為婦女保障名額，大新店與五泰林口選區，提名席次較有爭議，不過由於民進黨在五泰林口已有現任議員賴秋媚，實力有民意基礎。然而大新店對民進黨來說，傳統上是較為艱困選區，國民黨此次也派出多位女將，包括現任議員陳儀君、洪秀柱子弟兵李珮媜，與以侯家軍之姿參選的新北副發言人蔡畹鎣，政壇人士認為，若提名蘇系北市議員王閔生前助理黃琳，知名度恐怕不足以抗衡，實力也與正國會推出的擬參選人張銘祐、連任7屆的陳永福差距不小。

據了解，民進黨提名規定中，僅針對提名4席以上有婦女保障名額，提名2席則並未規定。地方人士說，既然提名是為了勝選，加上張銘祐2020年立委選舉，以7萬多票對上國民黨12萬票，表現不俗也有民意基礎，認為黃琳在此區並非最有力的候選人。

對此，黃琳表示，目前是新北選對會通過，還待新北執委會及中央中執會通過，所以是否有婦女保障名額還不確定，無論最終結果如何，都會尊重黨的提名機制，她現在就是平常心，全力衝刺支持度。黃認為，婦女保障名額無關其他政黨有無提名女性，這是讓黨內同志及支持者多一個選擇機會。尤其新店過去都是提名一男一女，且民進黨的婦保提名是通案，全新北統一這樣做，不是新店或她自己特例。

張銘祐則指出，就民進黨制度上沒有問題，是要提名四席以上，才會有一席的婦女保障提名空間，且大新店選區是艱困選區，必須提名最強候選人，才有勝算可能，他自己會持續向黨爭取提名，目前也不接受協調到新北其他選區。