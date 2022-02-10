30年來任期最長的人事長 施能傑今卸任返政大任教

行政院發言人羅秉成今上午在行政院會後記者會表示，人事長施能傑因職涯規畫請辭將重返政治大學任教，今日是他最後一次參加行政院會，新人事長一職未來將由副人事長蘇俊榮接任。

行政院長蘇貞昌在院會表示，施能傑和他很有緣份，兩度進入政府體系服務，恰好都是他擔任行政院長期間。第一次是2006年他任命施能傑擔任研考會主委，第二次是2016年，任命他為人事長，是近30年來任期最長的人事長。

蘇貞昌表示，他與施能傑兩度在內閣共事，有一定的默契，也充分信任。過去他在學界是相當知名教授，也是真正在公共行政學與人力資源領域擔任人事長的專家，學以致用。感謝施能傑在為國家服務其間發揮所長，用豐富學術經歷專業知識，完成各項艱鉅任務。

蘇貞昌表示，施能傑在任內協助各機關改善組邊、人力待遇，讓施政得以有效推展，他也是能解決問題的人事長，用靈活員額運用代替僵化管控，鬆綁業務調度所需的必要人力，滿足各部會新增任務的需求，在因應公共業務需要及國家藍圖規畫上，都能一一圓滿達成任務。包括落實中央機關派遣歸零、台灣省政府虛級化，協助催生海洋事務委員會及數位發展部。

蘇貞昌說，自他上任閣揆以來，施能傑也一一完成各項交代指示，從近期為全體軍公教員工調薪，給予有功人員尊嚴，春節連假至少7天假，公務員友善生養環境，乃至放寬國旅卡使用限制、鬆綁差勤管理等，都是他帶領相關人員細心研擬完成。

羅秉成轉述，蘇揆表示，基於職涯規畫，施能傑明天就要重返政大任教，儘管萬般不捨，仍勉予准辭，感謝多年來一起共商國是、分憂解勞，祝福他傳道授業順心如意，將這些年來在政府歷練經驗化為養分帶回學校，給予新世代優質人才再為國家所用，也請卸任後不忘向政府給予指教，繼續給行政團隊支持鼓勵。