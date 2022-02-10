影／角逐台南市長 謝龍介宣布參加國民黨提名機制

國民黨中常會昨天通過「111年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」，國民黨台南市議員謝龍介今天在議會新春團拜後正式表態「願意參加黨的提名機制」，因機制出來，許多支持者做出鼓勵，身為黨員要為黨承擔及奮戰，正式宣布願意加入提名機制，看黨中央怎麼協調。

謝龍介表示，民進黨內部並非完全整合，台南也長期綠大於藍，但20多年沒有長足進步，只要做好整合又喚起市民想要城市進步改變，還是有機會，在困難的環境中，在冰天雪地開出勝利花朵，是備感艱辛，思考後中常會又通過機制才決定宣布參加黨提名機制 。

謝龍介說，民進黨若整合不成功分裂加上無黨籍，只要整合所有在野力量不是完全沒有機會但要付出更大的努力，也會很艱辛。過去有知名媒體做過台南市長民調，願意參加黨的機制和遊戲辦法。