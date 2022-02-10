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危老建物體檢 行政院推修法構造不安全強制要求改善

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／行政院提供
圖／行政院提供

高雄城中城大火釀嚴重傷亡，引發危老建物公安檢討。行政院會今通過「建築法」第77條之1修正草案，新增原有合法建築物「構造」安全不符現行規定，經評估檢查應改善者，將強制要求改善及補強，屆期未改善者，可處6萬至30萬元罰鍰，並可連續處罰，以確保國人居住安全。草案將送立法院審議。

內政部指出，依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」，凡1999年12月31日以前取得建照的特定用途建築物，如旅館、醫院、百貨公司、學校、商場、量販店等，樓地板面積累計達1000平方公尺以上、且單一所有權者，均強制辦理耐震能力評估檢查及申報。

現行「建築法」第77條之1，僅規範供公眾使用等合法建築物的「防火避難設施」及「消防設備」不符現行規定者，政府可視情形令其改善或改變其他用途；但卻未對辦理耐震能力評估檢查不合格者，加以規範。

因此，內政部表示，這次修法新增「構造」安全部分，強制構造安全不符現行規定，應予以改善。

行政院長蘇貞昌表示，國內老舊建物數量不斷升高，建物耐震情形亟待加強，為回應各界對居住安全的期待，加強建築物的構造安全，本次修正，有其急迫與必要性。本案送立法院審議後，請內政部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

建築 立法院 內政部 高雄城中城

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