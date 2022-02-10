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台南議長郭信良將首度以無黨拚連任 安南區成超級戰區

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議長今天團拜，議長郭信良和市長黃偉哲一起發紅包。記者吳淑玲／攝影
台南市議長今天團拜，議長郭信良和市長黃偉哲一起發紅包。記者吳淑玲／攝影

台南市議會今天大年初十舉行新春團拜，年底市議員將改選，議長郭信良受訪時對於自己的新春願望是否是拚議長連任低調說「時間還早，順其自然」，但分析自己的選情（第六選區安南區）他以前都是披民進黨戰袍，首度將以無黨籍拚連任，加上參選人數可能高達13、4人，加上票源有重疊等狀況危急，但還沒到苦戰，會更加努力得到選民的認同。

郭信良表示，第六選區目前傳出民眾黨、基進黨、綠黨都將提名人選，估計參選人數可能有13至14人，成為超級戰區，加上自己以前都是以民進黨籍參選，這是首度以無黨籍參選，且民進黨郭清華和表態爭取提名的市黨部前執行長蔡麗青等票源重疊，都可能有影響，但他會更努力也希望參選人都保有民主風範，選舉過程符合民眾的期待，是一場公平公正及公開的選舉。

台南市議員第六選區（安南區）應選6席，現任為民進黨郭清華、王錦德及國民黨李中岑和無黨籍的郭信良、林炳利、黃麗招，本屆市議長選舉郭信良臨時脫離民進黨以無黨籍搭配另一位無黨籍林炳利當選正副議長，「突襲」戰術讓民進黨正副議長布局措手不及。

台南市議會今天上午舉行新春團拜，市長黃偉哲也率市府局室主管與會，議長郭信良期勉大家都有好運氣，議會運作更順暢，肯定台南市府防疫做得好，大家才能平安健康，市議會3年來做了很大的改變，感謝所有員工的辛苦努力，勉勵議會員工要拿出自己的專業，以符合議員問政符合民眾的期待。

台南市議會今年應選57席，現有56席議員。目前已知有6人不再尋求連任，包括國民黨市議員洪玉鳳，民進黨市議員林志聰，無黨籍市議員謝財旺，無黨籍市議員林阳乙、無黨籍市議員曾信凱及山地原住民選區的無黨籍市議員谷暮．哈就，有的由家人接棒參選，林志聰將由其妻子余柷青接棒，林阳乙交棒兒子林冠維，謝財旺由女兒謝舒凡以民進黨籍身分參選。另曾信凱傳出由家人接棒參選。郭信良說多人都另有生涯規畫，從事政治上台和下台都很正常，不必多加揣測。

台南市議長郭信良。記者吳淑玲／攝影
台南市議長郭信良。記者吳淑玲／攝影

民進黨 郭信良 台南

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