徐國勇被點名征戰新北 聲量、好感度有望與侯友宜一搏？
2022年底大選藍綠積極布局，民進黨傳將組成「政務官連線」出戰縣市首長，熱門人選除了衛福部長陳時中，有可能投入台北市長選戰，內政部長徐國勇也傳出是口袋名單之一，並被點名為出征新北選戰的最佳人選。如果徐國勇真的參選，挾帶政務官的全國光環，有不小的優勢，不過，若對上被封為藍營「最強諸侯」爭取連任的新北市長侯友宜，徐國勇能否靠著政務官的全國知名度優勢一爭高下呢？藍綠陣營這兩位下一屆新北市長熱門人選，目前誰又在網路聲量、好感度呈現較大的領先？
本土疫情爆發「努力抗疫」帶來高曝光 侯友宜聲量輾壓徐國勇
透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查（2021/02/09~2022/02/08），徐國勇過去一年的網路聲量為20萬7704筆，遠低於侯友宜的200萬3983筆，雖然有政務官的光環加持，但從曝光度帶來的幫助來看，恐怕相當有限。進一步觀察分析，徐國勇任內聲量最高峰是在去年（2021年）11月22日，針對國內持球棒傷人的暴力事件頻傳，拋出未來若查獲車上有球棒，而且駕駛有前科的情況下要註記的「球棒實名制」政策，當天網路聲量共達2萬34筆，但是可以拿來傷人的東西不勝枚舉，引來網友批評是「治標不治本」。
反觀過去一年，侯友宜身為新北市長，本土疫情爆發期間，頻頻在防疫上有所表現，每日召開疫情記者會都帶來高聲量。另外，針對鴻海創辦人郭台銘、佛光山等民間團體想捐贈疫苗，疑似遭中央卡關一事，侯友宜向中央喊話「別再刁難了」，在去年5月30日喊話拉抬出一波聲量。面對本土疫情來勢洶洶，侯友宜藉此機會，繳出一張不俗的防疫成績單，使他獲得不少支持者的肯定。然而侯友宜的聲量最高峰，其實是在去年12月14日，針對對四大公投遲遲不表態，最後在臉書發表一篇千字文，引發國民黨內各自不同解讀，進而引發不少爭議，當時網路聲量共計4萬9592筆，但不影響他在防疫上的亮眼表現。
image source:KEYPO大數據關鍵引擎
「治安事件頻傳、球棒隊實名制」拖累好感度 影響徐國勇戰侯友宜攻新北？
根據《KEYPO大數據關鍵引擎》調查網路好感度（2021/02/09~2022/02/08），徐國勇網路好感度比值為0.57，輸給侯友宜的0.71。一般來說，政治人物低聲量代表爭議少，網路好感度會比較高，然而，徐國勇卻是「低聲量、低好感」，恐怕是個警訊。細探究竟，主要是因為過去一年社會治安事件層出不窮，從警察餐敘遭潑蟑，到全台各地「球棒隊」陸續出沒，民眾人心惶惶，原本應該是表現的好時機，但最後卻因為「球棒實名制」成為徐國勇過去一年任內的代表作，拖累個人網路好感度。民進黨若想大打政績牌，組成「會做事」的政務官戰隊連線，恐怕也要考慮政務官個人任內的政績、說過的話，能否禁得起選民高標準的檢視。
image source:KEYPO大數據關鍵引擎
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分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2021年2月9日至2022年2月8日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『徐國勇、侯友宜』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路好感度」(註2)、「網路正負評比」(註3)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
*註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。
*註3 網路正負評比：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇相關文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，再計算正面聲量與負面聲量之比值。
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