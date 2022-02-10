嘉義兩位政治名人廖正豪、陳適庸 新春先後人生謝幕

嘉義縣六腳鄉出身掃黑英雄、前法務部長廖正豪，除夕過世，享壽75歲；嘉義縣第11屆縣長陳適庸7日（大年初七）過世，享壽74歲，廖因心臟病逝世，陳則因胰臟癌離世，兩人都是台大法律系畢業，都不到80歲離世，兩人都是庄腳囝仔出身，廖辭官，陳敗選退出政壇，兩位同年代嘉義政治名人新春人生謝幕，讓地方人士不勝唏噓。

廖正豪是繼任馬英九的法務部長，上任執行掃黑行動，將不少黑道大哥以直升機押赴綠島監禁，當時獲九成民意肯定，廖正豪10年前做心臟繞道手術，近月身體狀況不穩定，從去年11月頻繁進出醫院，過年前再度住進加護病房，除夕病逝，遺體移置台北市立第二殯儀館。

2010年，廖正豪做心血管繞道手術，輸血時意外造成急性的雙肺嚴重浸潤，用了7天葉克膜及插管搶救，在加護病房住了25天，才從死神手中搶回一命。廖正豪大病初癒，主持女兒歸寧時，感動又感恩說，「非常感謝醫療團隊的搶救，也慶幸太太當機立斷取消我的出國行程。」

廖正豪家族是地方林派，父親廖榮輝曾任六腳鄉民代表，大哥廖正雄曾任六腳鄉長、縣議員，叔叔是六腳農會前總幹事廖榮宗，廖正豪擔任法務部長時，因與當局理念不合，毅然離開公職，後擔任宋楚瑜競選總統的競選總部主委。

前縣長陳適庸罹腎臟癌過逝，陳與癌魔對抗多年，陳適庸出身鹿草鄉庄腳囝仔，台大法律系畢業，留學取得美國哈佛大學法學博士，曾任高等法院法官、立委、縣長，縣長任內將縣府搬遷太保市縣治特區。